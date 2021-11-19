https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html

Омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга

Омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга - РИА Новости, 19.11.2021

Омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга

Специалисты выявили у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него может развиться кома с последующим летальным... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:30

2021-11-19T14:30

2021-11-19T18:35

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Специалисты выявили у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него может развиться кома с последующим летальным исходом, говорится в заявлении аппарата омбудсмена.В четверг политик — с 1 октября объявивший голодовку — потерял сознание и упал, после этого его перевели в тюремную реанимацию. Оппозиционеры и их сторонники, в том числе независимые врачи, требуют немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику. По этому поводу в Тбилиси почти ежедневно проходят акции протеста.Из-за ухудшения состояния заключенного его посетила группа специалистов, созданная народным защитником Грузии Нино Ломджарией. Они подтвердили необходимость его "немедленного перевода в высокотехнологичную больницу"."Хотя группа специалистов <...> в отчете от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжелое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений — энцефалопатия Вернике", — сообщил аппарат.Энцефалопатия Вернике — неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга. При отсутствии лечения существует большой риск летального исхода и необратимых структурных изменений мозга, связанных с памятью.Как говорится в заявлении омбудсмена, чтобы дать полную оценку очаговым процессам в головном мозге, необходимо МРТ-исследование, в том числе МР-венография; также рекомендуется исследование ЭЭГ.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759751888.html

https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759693877.html

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в мире, украина, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии