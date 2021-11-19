https://ria.ru/20211119/moskva-1759846281.html

Московский Дептранс отверг идею открыть молельные комнаты в метро

Московский Дептранс отверг идею открыть молельные комнаты в метро - РИА Новости, 19.11.2021

Московский Дептранс отверг идею открыть молельные комнаты в метро

Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, заявили в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:34

2021-11-19T16:34

2021-11-19T16:34

религия

общество

московский метрополитен

москва

ильдар аляутдинов

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта."Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований", - заявили в пресс-службе.Там подчеркнули, что в департамент не поступало предложений об открытии в общественном транспорте молельных комнат, и переговоров на эту тему не ведется.Ранее главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил в интервью РИА Новости о переговорах "об открытии молельных комнат в Московском метрополитене".

https://ria.ru/20211119/metro-1759764705.html

https://ria.ru/20210914/metro-1749975022.html

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общество, московский метрополитен, москва, ильдар аляутдинов, департамент транспорта г. москвы