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Московский Дептранс отверг идею открыть молельные комнаты в метро
Московский Дептранс отверг идею открыть молельные комнаты в метро - РИА Новости, 19.11.2021
Московский Дептранс отверг идею открыть молельные комнаты в метро
Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, заявили в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:34
2021-11-19T16:34
2021-11-19T16:34
религия
общество
московский метрополитен
москва
ильдар аляутдинов
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта."Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований", - заявили в пресс-службе.Там подчеркнули, что в департамент не поступало предложений об открытии в общественном транспорте молельных комнат, и переговоров на эту тему не ведется.Ранее главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил в интервью РИА Новости о переговорах "об открытии молельных комнат в Московском метрополитене".
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общество, московский метрополитен, москва, ильдар аляутдинов, департамент транспорта г. москвы
Московский Дептранс отверг идею открыть молельные комнаты в метро
Дептранс Москвы назвал невозможным выделение мест для религиозных действий в транспорте