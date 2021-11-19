https://ria.ru/20211119/moderna-1759845162.html
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних - РИА Новости, 19.11.2021
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних
Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины от коронавируса производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:30
2021-11-19T16:30
2021-11-19T16:30
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
вакцина moderna
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины от коронавируса производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, сообщила в пресс-релизе компания-производитель."Бустер может использоваться всеми лицами старше 18 лет, кто прошел первичную вакцинацию любой другой разрешенной или одобренной вакциной от COVID-19", - говорится в релизе компании.Аналогичное решение ожидается и для вакцин производства Pfizer. Ранее эти вакцины были одобрены для лиц старше 65, лиц с сопутствующими заболеваниями и тех, кто много работает с людьми.
https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19, вакцина moderna
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних
США одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса Moderna для всех совершеннолетних