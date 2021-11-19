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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/moderna-1759845162.html
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних - РИА Новости, 19.11.2021
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних
Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины от коронавируса производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:30
2021-11-19T16:30
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
вакцина moderna
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины от коронавируса производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, сообщила в пресс-релизе компания-производитель."Бустер может использоваться всеми лицами старше 18 лет, кто прошел первичную вакцинацию любой другой разрешенной или одобренной вакциной от COVID-19", - говорится в релизе компании.Аналогичное решение ожидается и для вакцин производства Pfizer. Ранее эти вакцины были одобрены для лиц старше 65, лиц с сопутствующими заболеваниями и тех, кто много работает с людьми.
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в мире, сша, коронавирус covid-19, вакцина moderna
16:30 19.11.2021
 
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних

США одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса Moderna для всех совершеннолетних

© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины от коронавируса производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, сообщила в пресс-релизе компания-производитель.
"Бустер может использоваться всеми лицами старше 18 лет, кто прошел первичную вакцинацию любой другой разрешенной или одобренной вакциной от COVID-19", - говорится в релизе компании.
Аналогичное решение ожидается и для вакцин производства Pfizer. Ранее эти вакцины были одобрены для лиц старше 65, лиц с сопутствующими заболеваниями и тех, кто много работает с людьми.
Продавец на рынке в Ухани, КНР - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Распространение коронавирусаВ миреСШАКоронавирус COVID-19Вакцина Moderna
 
 
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