https://ria.ru/20211119/moderna-1759845162.html

США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних

США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних - РИА Новости, 19.11.2021

США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних

Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины от коронавируса производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:30

2021-11-19T16:30

2021-11-19T16:30

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сша

коронавирус covid-19

вакцина moderna

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины от коронавируса производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, сообщила в пресс-релизе компания-производитель."Бустер может использоваться всеми лицами старше 18 лет, кто прошел первичную вакцинацию любой другой разрешенной или одобренной вакциной от COVID-19", - говорится в релизе компании.Аналогичное решение ожидается и для вакцин производства Pfizer. Ранее эти вакцины были одобрены для лиц старше 65, лиц с сопутствующими заболеваниями и тех, кто много работает с людьми.

https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, коронавирус covid-19, вакцина moderna