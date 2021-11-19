https://ria.ru/20211119/minoborony-1759915176.html

Алиев и Пашинян договорились установить контакт на уровне министров обороны

Алиев и Пашинян договорились установить контакт на уровне министров обороны - РИА Новости, 19.11.2021

Алиев и Пашинян договорились установить контакт на уровне министров обороны

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T23:18

2021-11-19T23:18

2021-11-19T23:18

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

евросоюз

шарль мишель

евросовет

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/43/1552284302_0:256:1323:1000_1920x0_80_0_0_878c9caa8699542ba0ff4e6f2ad2cbd9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов, говорится в заявлении Евросоюза."В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом для предотвращения инцидентов", - указывается в документе.

https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз, шарль мишель, евросовет, никол пашинян