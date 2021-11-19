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Алиев и Пашинян договорились установить контакт на уровне министров обороны
Алиев и Пашинян договорились установить контакт на уровне министров обороны - РИА Новости, 19.11.2021
Алиев и Пашинян договорились установить контакт на уровне министров обороны
Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:18
2021-11-19T23:18
2021-11-19T23:18
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азербайджан
ильхам алиев
евросоюз
шарль мишель
евросовет
никол пашинян
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов, говорится в заявлении Евросоюза."В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом для предотвращения инцидентов", - указывается в документе.
https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз, шарль мишель, евросовет, никол пашинян
Алиев и Пашинян договорились установить контакт на уровне министров обороны
Армения и Азербайджан договорились о прямой линии связи на уровне минобороны