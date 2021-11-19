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Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре
Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре - РИА Новости, 19.11.2021
Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:38
2021-11-19T15:05
белоруссия
в мире
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Первое поручение в этом направлении - министру МЧС (Вадиму - ред.) Синявскому и губернатору (Гродненской области Владимиру - ред.) Каранику: первостепенно обратить внимание на меры противопожарной безопасности", - говорится в сообщении. Также пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии предлагали мигрантам разместиться в белорусских санаториях, а также подготовили для их размещения площади торгово-логистического центра недалеко от границы. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что все остававшиеся в стихийном лагере беженцы в четверг перебрались в торгово-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759658881.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:38 19.11.2021 (обновлено: 15:05 19.11.2021)
 
Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре

Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где находятся мигранты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Первое поручение в этом направлении - министру МЧС (Вадиму - ред.) Синявскому и губернатору (Гродненской области Владимиру - ред.) Каранику: первостепенно обратить внимание на меры противопожарной безопасности", - говорится в сообщении. Также пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 16:10
Минск ждет от ЕС решения по созданию гуманитарного коридора для беженцев
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии предлагали мигрантам разместиться в белорусских санаториях, а также подготовили для их размещения площади торгово-логистического центра недалеко от границы. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что все остававшиеся в стихийном лагере беженцы в четверг перебрались в торгово-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы на белорусско-польской границе обживают логистический центр
17 ноября, 14:34
Германия не намерена принимать мигрантов с белорусско-польской границы
 
БелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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