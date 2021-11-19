https://ria.ru/20211119/migranty-1759815413.html

Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре

Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре - РИА Новости, 19.11.2021

Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:38

2021-11-19T14:38

2021-11-19T15:05

белоруссия

в мире

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Первое поручение в этом направлении - министру МЧС (Вадиму - ред.) Синявскому и губернатору (Гродненской области Владимиру - ред.) Каранику: первостепенно обратить внимание на меры противопожарной безопасности", - говорится в сообщении. Также пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии предлагали мигрантам разместиться в белорусских санаториях, а также подготовили для их размещения площади торгово-логистического центра недалеко от границы. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что все остававшиеся в стихийном лагере беженцы в четверг перебрались в торгово-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759658881.html

https://ria.ru/20211117/granitsa-1759465497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии