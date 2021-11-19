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Песков прокомментировал урегулирование миграционного кризиса на границе
Песков прокомментировал урегулирование миграционного кризиса на границе - РИА Новости, 19.11.2021
Песков прокомментировал урегулирование миграционного кризиса на границе
Для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения президентов России и Белоруссии, надо продолжать контакты Минска с ЕС, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:52
2021-11-19T12:52
2021-11-19T12:52
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения президентов России и Белоруссии, надо продолжать контакты Минска с ЕС, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Конечно, для нахождения путей решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина. Очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это процесс", и пути решения пока не найдены."Собственно, кризис же он на границе в основном Белоруссии и Польши. Сегодня как раз оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении мигрантов", - напомнил Песков.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-19T12:52
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в мире, польша, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, александр лукашенко, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Песков прокомментировал урегулирование миграционного кризиса на границе
Песков: для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения Лукашенко с Путиным