Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/migranty-1759747257.html
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы - РИА Новости, 19.11.2021
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы
Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:57
2021-11-19T10:20
в мире
белоруссия
польша
мариуш блащак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759572993_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_c7d96b99503a8116e902b7895c235c9f.jpg
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat."Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было "несколько".Он подчеркнул, что теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. "Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр.В свою очередь Пограничная стража Польши сообщает, что за минувшие сутки зафиксировано 225 попыток нелегально проникнуть из Белоруссии в Польшу.По данным пограничников, крупные группы иностранцев пытались два раза штурмовать границу. Одна из них насчитывала 500, а другая - 50 человек.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759558855.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759572993_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_f3a3de6f5ecb588624404b2cb8ff74e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:57 19.11.2021 (обновлено: 10:20 19.11.2021)
 
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы

Польша заявила о новых попытках мигрантов перейти через границу с Белоруссией

© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.
"Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было "несколько".
Он подчеркнул, что теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. "Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр.
В свою очередь Пограничная стража Польши сообщает, что за минувшие сутки зафиксировано 225 попыток нелегально проникнуть из Белоруссии в Польшу.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 08:00
"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
По данным пограничников, крупные группы иностранцев пытались два раза штурмовать границу. Одна из них насчитывала 500, а другая - 50 человек.
С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба возле села Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 08:00
Белоруссия может отключить Польшу
 
В миреБелоруссияПольшаМариуш БлащакСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник назвал главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
Лента новостейМолния
Источник назвал главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашель