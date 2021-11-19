https://ria.ru/20211119/migranty-1759747257.html
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы - РИА Новости, 19.11.2021
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы
Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:57
2021-11-19T09:57
2021-11-19T10:20
в мире
белоруссия
польша
мариуш блащак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat."Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было "несколько".Он подчеркнул, что теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. "Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр.В свою очередь Пограничная стража Польши сообщает, что за минувшие сутки зафиксировано 225 попыток нелегально проникнуть из Белоруссии в Польшу.По данным пограничников, крупные группы иностранцев пытались два раза штурмовать границу. Одна из них насчитывала 500, а другая - 50 человек.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:57 19.11.2021 (обновлено: 10:20 19.11.2021)
Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы
Польша заявила о новых попытках мигрантов перейти через границу с Белоруссией
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости.
Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
в эфире телеканала Polsat
.
"Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было "несколько".
Он подчеркнул, что теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. "Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр.
В свою очередь Пограничная стража Польши
сообщает, что за минувшие сутки зафиксировано 225 попыток нелегально проникнуть из Белоруссии в Польшу.
По данным пограничников, крупные группы иностранцев пытались два раза штурмовать границу. Одна из них насчитывала 500, а другая - 50 человек.
С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.
На границе Белоруссии
и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск
в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.