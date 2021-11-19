https://ria.ru/20211119/migranty-1759747257.html

Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы

Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы - РИА Новости, 19.11.2021

Мигранты продолжили попытки штурма белорусско-польской границы

Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:57

2021-11-19T09:57

2021-11-19T10:20

в мире

белоруссия

польша

мариуш блащак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Попытки штурмовать белорусско-польскую границу продолжились минувшей ночью, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat."Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было "несколько".Он подчеркнул, что теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. "Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр.В свою очередь Пограничная стража Польши сообщает, что за минувшие сутки зафиксировано 225 попыток нелегально проникнуть из Белоруссии в Польшу.По данным пограничников, крупные группы иностранцев пытались два раза штурмовать границу. Одна из них насчитывала 500, а другая - 50 человек.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759558855.html

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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии