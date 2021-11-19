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Муфтий: в московском метро могут открыть молельные комнаты для мусульман

Муфтий: в московском метро могут открыть молельные комнаты для мусульман - РИА Новости, 19.11.2021

Муфтий: в московском метро могут открыть молельные комнаты для мусульман

Столичные мусульмане хотели бы открыть молельные комнаты в метрополитене и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не... РИА Новости, 19.11.2021

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Столичные мусульмане хотели бы открыть молельные комнаты в метрополитене и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан, рассказал в интервью РИА Новости муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Он отметил, что молитва в общественных местах - это "вынужденность, вызванная отсутствием в городе достаточного количества молельных помещений". "Важно напомнить: люди совершают молитву в метро, на улицах не просто так. Намаз – основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится. Послабления в виде сокращения намазов могут быть только в отдельных случаях, например, во время поездки или болезни", - заключил собеседник агентства.По данным муфтия, в столице проживает приблизительно 3-3,5 миллиона мусульман, из них 2 миллиона – местные жители, а остальные - мигранты, и на всех приходится четыре мечети. Также в Москве действуют молельные комнаты, однако, подчеркнул имам, молельная комната не заменят культурного центра или мечети, поскольку в последних верующие могут "получать образование и воспитание".

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

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москва, ильдар аляутдинов, россия