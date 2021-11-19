Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/metro-1759753224.html
В московском метро еще 52 турникета подключили к системе Face Pay
В московском метро еще 52 турникета подключили к системе Face Pay - РИА Новости, 19.11.2021
В московском метро еще 52 турникета подключили к системе Face Pay
Еще 52 турникета подключены для оплаты по Face Pay на станциях московского метро, где вырос спрос на сервис, за месяц по биометрии совершено более 130 тысяч... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:35
2021-11-19T10:35
распространение коронавируса
технологии
московский метрополитен
максим ликсутов
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745462772_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_b9ce1b19a43185c55999f0cfa3ba9f34.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще 52 турникета подключены для оплаты по Face Pay на станциях московского метро, где вырос спрос на сервис, за месяц по биометрии совершено более 130 тысяч поездок, сообщает заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы подключили еще 52 турникета для оплаты по Face Pay на станциях метро, где выросла популярность сервиса у пассажиров. Например, на "Китай-городе", "Чистых прудах", "Третьяковской" и других. Face Pay — самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По словам наших пассажиров, еще и очень удобный. За месяц совершено более 130 тысяч поездок по биометрии. Мы видим популярность сервиса, поэтому добавили еще больше турникетов с Face Pay, чтобы повысить комфорт поездок москвичей — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы", — сказал Ликсутов.Он также отметил, что таких турникетов в подземке уже 437 — минимум по одному в каждом вестибюле, а на многих станциях больше."Так, на "Смоленской" их уже три. Ни в одном городе мира сервис оплаты проезда по биометрии не реализован в таком масштабе", — добавил Ликсутов.Ранее на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются. Telegram-канал столичного департамента транспорта 16 октября сообщал, что к сервису подключились около 25 тысяч человек.
https://ria.ru/20211108/litso-1757613837.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745462772_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a1de4efb840e6ec5dfe868547ad2ea21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, московский метрополитен, максим ликсутов , россия, коронавирус в россии
10:35 19.11.2021
 
В московском метро еще 52 турникета подключили к системе Face Pay

В московском метро еще 52 турникета подключили к системе оплаты по биометрии Face Pay

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры проходят через турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена
Пассажиры проходят через турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще 52 турникета подключены для оплаты по Face Pay на станциях московского метро, где вырос спрос на сервис, за месяц по биометрии совершено более 130 тысяч поездок, сообщает заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы подключили еще 52 турникета для оплаты по Face Pay на станциях метро, где выросла популярность сервиса у пассажиров. Например, на "Китай-городе", "Чистых прудах", "Третьяковской" и других. Face Pay — самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По словам наших пассажиров, еще и очень удобный. За месяц совершено более 130 тысяч поездок по биометрии. Мы видим популярность сервиса, поэтому добавили еще больше турникетов с Face Pay, чтобы повысить комфорт поездок москвичей — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы", — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что таких турникетов в подземке уже 437 — минимум по одному в каждом вестибюле, а на многих станциях больше.
"Так, на "Смоленской" их уже три. Ни в одном городе мира сервис оплаты проезда по биометрии не реализован в таком масштабе", — добавил Ликсутов.
Ранее на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются. Telegram-канал столичного департамента транспорта 16 октября сообщал, что к сервису подключились около 25 тысяч человек.
Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00Наука
Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро
 
Распространение коронавирусаТехнологииМосковский метрополитенМаксим ЛиксутовРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник назвал главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
Лента новостейМолния
Источник назвал главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашель