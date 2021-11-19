https://ria.ru/20211119/metro-1759753224.html

В московском метро еще 52 турникета подключили к системе Face Pay

В московском метро еще 52 турникета подключили к системе Face Pay - РИА Новости, 19.11.2021

В московском метро еще 52 турникета подключили к системе Face Pay

Еще 52 турникета подключены для оплаты по Face Pay на станциях московского метро, где вырос спрос на сервис, за месяц по биометрии совершено более 130 тысяч... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:35

2021-11-19T10:35

2021-11-19T10:35

распространение коронавируса

технологии

московский метрополитен

максим ликсутов

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще 52 турникета подключены для оплаты по Face Pay на станциях московского метро, где вырос спрос на сервис, за месяц по биометрии совершено более 130 тысяч поездок, сообщает заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы подключили еще 52 турникета для оплаты по Face Pay на станциях метро, где выросла популярность сервиса у пассажиров. Например, на "Китай-городе", "Чистых прудах", "Третьяковской" и других. Face Pay — самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По словам наших пассажиров, еще и очень удобный. За месяц совершено более 130 тысяч поездок по биометрии. Мы видим популярность сервиса, поэтому добавили еще больше турникетов с Face Pay, чтобы повысить комфорт поездок москвичей — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы", — сказал Ликсутов.Он также отметил, что таких турникетов в подземке уже 437 — минимум по одному в каждом вестибюле, а на многих станциях больше."Так, на "Смоленской" их уже три. Ни в одном городе мира сервис оплаты проезда по биометрии не реализован в таком масштабе", — добавил Ликсутов.Ранее на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются. Telegram-канал столичного департамента транспорта 16 октября сообщал, что к сервису подключились около 25 тысяч человек.

https://ria.ru/20211108/litso-1757613837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, московский метрополитен, максим ликсутов , россия, коронавирус в россии