https://ria.ru/20211119/medosmotr-1759916751.html
Байден заявил, что находится в "великолепной форме"
Байден заявил, что находится в "великолепной форме" - РИА Новости, 19.11.2021
Байден заявил, что находится в "великолепной форме"
Президент США Джо Байден после планового медосмотра заявил, что находится в "великолепной форме" и чувствует себя "отлично". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:47
2021-11-19T23:47
2021-11-19T23:47
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден после планового медосмотра заявил, что находится в "великолепной форме" и чувствует себя "отлично".Он пообещал, что Белый дом вскоре опубликует "все детали" проверки, которая включала колоноскопию под анестезией, потребовавшую временной передачи полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис."Хорошо! Мы опубликуем все детали. Я чувствую себя отлично. Ничего не изменилось. Мы в отличной форме", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.Он вернулся в резиденцию из военного госпиталя под Вашингтоном, где проходило обследование.Байден пошутил, что готовится отмечать свой 58-й день рождения. В субботу старейшему президенту в истории США исполняется 79 лет.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден
Байден заявил, что находится в "великолепной форме"
Президент США Байден после медосмотра заявил, что находится в "великолепной форме"