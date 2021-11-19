https://ria.ru/20211119/markirovka-1759905431.html

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники - РИА Новости, 19.11.2021

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Минпромторг предложил провести с 1 января по 1 сентября 2022 года на территории России эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T21:29

2021-11-19T21:29

2021-11-19T21:29

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минпромторг предложил провести с 1 января по 1 сентября 2022 года на территории России эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 января 2022 года по 1 сентября 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации", - говорится в проекте. Среди радиоэлектронной продукции, которую предлагает маркировать Минпромторг, электрические и газоразрядные лампы накаливания, фары и их части, пульты, телефоны, холодильники, компасы, стиральные машины и другое оборудование.Предполагается, что уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента станут Минпромторг, Минцифры, ФНС, ФТС, Федеральная служба по аккредитации, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ.Минпромторгу при этом необходимо будет обеспечить координацию создания и функционирования информационной системы и координацию работы участников оборота радиоэлектронной продукции. До 1 марта 2022 года министерство должно будет утвердить требования к информационной системе, к обеспечению защиты информации, содержащейся в ней, а также требования к обеспечению информационной безопасности. Подразумевается также, что Минпромторг проведет оценку результатов эксперимента и представит соответствующие доклады в правительство до 15 июня и до 29 сентября следующего года.В проекте уточняется, что эксперимент необходим для определения и согласования с участниками оборота состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу продукции. Кроме того, он позволит организовать эффективное взаимодействие органов государственной власти с участниками оборота.Среди целей эксперимента обозначены также оценка эффективности и результативности информационной системы, используемой для его проведения, определение технических возможностей информационной системы, первичное наполнение подсистемы национального каталога маркированных товаров сведениями о продукции, позволяющими однозначно идентифицировать товарную единицу, анализ целесообразности введения обязательной маркировки продукции исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.

https://ria.ru/20211118/konservy-1759701815.html

https://ria.ru/20211013/markirovka-1754303934.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия