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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники - РИА Новости, 19.11.2021
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники
Минпромторг предложил провести с 1 января по 1 сентября 2022 года на территории России эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:29
2021-11-19T21:29
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минпромторг предложил провести с 1 января по 1 сентября 2022 года на территории России эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 января 2022 года по 1 сентября 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации", - говорится в проекте. Среди радиоэлектронной продукции, которую предлагает маркировать Минпромторг, электрические и газоразрядные лампы накаливания, фары и их части, пульты, телефоны, холодильники, компасы, стиральные машины и другое оборудование.Предполагается, что уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента станут Минпромторг, Минцифры, ФНС, ФТС, Федеральная служба по аккредитации, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ.Минпромторгу при этом необходимо будет обеспечить координацию создания и функционирования информационной системы и координацию работы участников оборота радиоэлектронной продукции. До 1 марта 2022 года министерство должно будет утвердить требования к информационной системе, к обеспечению защиты информации, содержащейся в ней, а также требования к обеспечению информационной безопасности. Подразумевается также, что Минпромторг проведет оценку результатов эксперимента и представит соответствующие доклады в правительство до 15 июня и до 29 сентября следующего года.В проекте уточняется, что эксперимент необходим для определения и согласования с участниками оборота состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу продукции. Кроме того, он позволит организовать эффективное взаимодействие органов государственной власти с участниками оборота.Среди целей эксперимента обозначены также оценка эффективности и результативности информационной системы, используемой для его проведения, определение технических возможностей информационной системы, первичное наполнение подсистемы национального каталога маркированных товаров сведениями о продукции, позволяющими однозначно идентифицировать товарную единицу, анализ целесообразности введения обязательной маркировки продукции исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.
https://ria.ru/20211118/konservy-1759701815.html
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
21:29 19.11.2021
 
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции

© Фото из личного архива С. КамалутдиновойРадиоэлектроника
Радиоэлектроника
© Фото из личного архива С. Камалутдиновой
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минпромторг предложил провести с 1 января по 1 сентября 2022 года на территории России эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 января 2022 года по 1 сентября 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации", - говорится в проекте. Среди радиоэлектронной продукции, которую предлагает маркировать Минпромторг, электрические и газоразрядные лампы накаливания, фары и их части, пульты, телефоны, холодильники, компасы, стиральные машины и другое оборудование.
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Предполагается, что уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента станут Минпромторг, Минцифры, ФНС, ФТС, Федеральная служба по аккредитации, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ.
Минпромторгу при этом необходимо будет обеспечить координацию создания и функционирования информационной системы и координацию работы участников оборота радиоэлектронной продукции. До 1 марта 2022 года министерство должно будет утвердить требования к информационной системе, к обеспечению защиты информации, содержащейся в ней, а также требования к обеспечению информационной безопасности. Подразумевается также, что Минпромторг проведет оценку результатов эксперимента и представит соответствующие доклады в правительство до 15 июня и до 29 сентября следующего года.
В проекте уточняется, что эксперимент необходим для определения и согласования с участниками оборота состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу продукции. Кроме того, он позволит организовать эффективное взаимодействие органов государственной власти с участниками оборота.
Среди целей эксперимента обозначены также оценка эффективности и результативности информационной системы, используемой для его проведения, определение технических возможностей информационной системы, первичное наполнение подсистемы национального каталога маркированных товаров сведениями о продукции, позволяющими однозначно идентифицировать товарную единицу, анализ целесообразности введения обязательной маркировки продукции исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.
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