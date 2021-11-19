https://ria.ru/20211119/manuly-1759741488.html

В Московском зоопарке появились два краснокнижных манула

В Московском зоопарке появились два краснокнижных манула - РИА Новости, 19.11.2021

В Московском зоопарке появились два краснокнижных манула

Два спасенных из Бурятии краснокнижных кота манула появились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:05

2021-11-19T09:05

2021-11-19T13:37

хорошие новости

москва

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московский зоопарк

светлана акулова

республика бурятия

новости - туризм

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Два спасенных из Бурятии краснокнижных кота манула появились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы."Малышей разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском", — говорится там.Отмечается, что манулы — одни из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Вид занесен в Международную Красную книгу. Он остается символом и талисманом столичного зоосада уже более 30 лет. По оценкам зоологов, сегодня их популяция в дикой природе насчитывает около 15 тысяч особей, численность манулов продолжает неуклонно снижаться из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания.Манулы приехали в Москву из бурятского села Мухоршибирь. Они потеряли мать, были истощены и уже не смогли бы выжить в дикой природе. Местные жители накормили их молоком и детской смесью, а затем передали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. По рекомендации Росприроднадзора животных передали в Московский зоопарк, где созданы комфортные условия для их содержания и размножения."Оба котенка — самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что наши новые питомцы здоровы. Пока котята живут вместе, но, когда они повзрослеют, их расселят по разным вольерам. Надеемся, что в будущем нам удастся получить от обеих самок потомство и тем самым пополнить резервную популяцию редкого вида", — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Теперь в Центре воспроизводства обитают семь манулов, зоологи обеспечили им условия, близкие к естественным. Животные чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство.После карантина Алиса и Брунгильда переехали в свой новый вольер. Их территория включает как внутреннюю, так и уличную часть. Котятам пока отапливают помещения, чтобы не подвергать опасности их здоровье. Они находятся в неэкспозиционных вольерах Центра воспроизводства, а значит, посетители не могут их увидеть. Это связано со скрытным характером палласовых котов: из-за постоянного внимания людей они становятся беспокойными."Манулы очень активны, они с любопытством изучают окружающий мир. Чаще всего они бегают по своим владениям, исследуют домики и прыгают по полкам, играют друг с другом. Маленькие хищники уже питаются взрослой пищей", — добавляется в сообщении.В дикой природе эти животные обитают в Восточной Сибири, Монголии, Киргизии, предгорьях Гималаев. Встретить их в естественной среде — большая редкость, поскольку зверь очень осторожен. Он мастер маскировки: припадая к земле или камням, кот серо-коричневого окраса практически сливается с местностью и становится незаметным. Логово они устраивают в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями.Длина тела манула составляет 50-65 сантиметров, весит он от двух с половиной до пяти килограммов. Зверь отличается пышной шерстью, короткими ушами и характерным узором на мордочке — двумя узкими черными полосками от глаз к шее. В рацион хищника входят грызуны, а также куропатки и горные куры.

https://ria.ru/20211109/kotenok-1758308473.html

https://ria.ru/20211111/oleni-1758491544.html

https://ria.ru/20210902/zhivotnye-1748345225.html

москва

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, светлана акулова, республика бурятия, новости - туризм