https://ria.ru/20211119/lnr-1759839174.html

СК возбудил дело после ранения жительницы Донбасса при обстреле

СК возбудил дело после ранения жительницы Донбасса при обстреле - РИА Новости, 19.11.2021

СК возбудил дело после ранения жительницы Донбасса при обстреле

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела украинскими... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:05

2021-11-19T16:05

2021-11-19T16:05

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела украинскими силовиками, сообщается на сайте ведомства.Силовики обстреляли село Долгое из миномета, раненую госпитализировали, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении. В результате обстрела был также разрушен дом 47-летней пострадавшей."Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211030/donbass-1757019774.html

https://ria.ru/20211029/donbass-1756953978.html

луганская народная республика

россия

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в мире, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия