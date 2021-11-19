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СК возбудил дело после ранения жительницы Донбасса при обстреле
СК возбудил дело после ранения жительницы Донбасса при обстреле - РИА Новости, 19.11.2021
СК возбудил дело после ранения жительницы Донбасса при обстреле
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела украинскими... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:05
2021-11-19T16:05
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела украинскими силовиками, сообщается на сайте ведомства.Силовики обстреляли село Долгое из миномета, раненую госпитализировали, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении. В результате обстрела был также разрушен дом 47-летней пострадавшей."Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211030/donbass-1757019774.html
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луганская народная республика
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
16:05 19.11.2021
 
СК возбудил дело после ранения жительницы Донбасса при обстреле

СК возбудил дело после ранения жительницы ЛНР при обстреле со стороны Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела украинскими силовиками, сообщается на сайте ведомства.
Силовики обстреляли село Долгое из миномета, раненую госпитализировали, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении. В результате обстрела был также разрушен дом 47-летней пострадавшей.
"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - добавляется в сообщении.
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В миреСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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