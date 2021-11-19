https://ria.ru/20211119/litva-1759758163.html
Литовский депутат заявил об угрозе разрыва отношений с Китаем
Литовский депутат заявил об угрозе разрыва отношений с Китаем - РИА Новости, 19.11.2021
Литовский депутат заявил об угрозе разрыва отношений с Китаем
Председатель демократической партии сейма, бывший премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что после открытия официального представительства Тайваня в Вильнюсе... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:56
2021-11-19T10:56
2021-11-19T10:57
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гоминьдан
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель демократической партии сейма, бывший премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что после открытия официального представительства Тайваня в Вильнюсе отношения между Литвой и Китаем прервутся."Мы выбрали такой путь, другие страны выбрали другой, создали представительство иного характера с таким же содержанием, только под другим названием. Мы, очевидно, прямо ставим точку и говорим, что не будем иметь с Китаем никаких дипломатических отношений. Ни торговых, ни экономических", - сказал он в интервью литовскому Новостному радио.В Вильнюсе в четверг открылось официальное представительство Тайваня. Первым руководителем был назначен Эрик Хуанг, в настоящее время исполняющий обязанности руководителя миссии Тайваня в Латвии.Десятого августа Китай отозвал посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране. В ответ министерство иностранных дел Литвы заявило, что 4 сентября отзывает для консультаций своего посла в Китае.Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться "Тайваньским представительством в Литве". Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте со своей стороны заявила, что Литва откроет торговое представительство на Тайване.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210816/kitay-1745895923.html
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в мире, вильнюс, латвия, тайвань, гоминьдан, саулюс сквернялис
10:56 19.11.2021 (обновлено: 10:57 19.11.2021)
Литовский депутат заявил об угрозе разрыва отношений с Китаем
Литовский депутат заявил об угрозе разрыва дипломатических отношений с Китаем
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Председатель демократической партии сейма, бывший премьер Литвы Саулюс Сквернялис
считает, что после открытия официального представительства Тайваня
в Вильнюсе
отношения между Литвой и Китаем
прервутся.
"Мы выбрали такой путь, другие страны выбрали другой, создали представительство иного характера с таким же содержанием, только под другим названием. Мы, очевидно, прямо ставим точку и говорим, что не будем иметь с Китаем никаких дипломатических отношений. Ни торговых, ни экономических", - сказал он в интервью литовскому Новостному радио.
В Вильнюсе в четверг открылось официальное представительство Тайваня. Первым руководителем был назначен Эрик Хуанг, в настоящее время исполняющий обязанности руководителя миссии Тайваня в Латвии
.
Десятого августа Китай отозвал посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране. В ответ министерство иностранных дел Литвы заявило, что 4 сентября отзывает для консультаций своего посла в Китае.
Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться "Тайваньским представительством в Литве". Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте со своей стороны заявила, что Литва откроет торговое представительство на Тайване.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана
во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.