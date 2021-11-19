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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211119/lekarstva-1759822821.html
Белгородская область готова к онлайн-продаже рецептурных лекарств
Белгородская область готова к онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 19.11.2021
Белгородская область готова к онлайн-продаже рецептурных лекарств
В Белгородской области есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы стать пилотным регионом по онлайн-продаже рецептурных лекарств, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:57
2021-11-19T15:52
белгородская область
общество
белгородская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
здоровье - общество
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Белгородской области есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы стать пилотным регионом по онлайн-продаже рецептурных лекарств, заявил РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор в беседе с РИА Новости подвел итоги работы за год."Мы выступили с предложением ввести электронные рецепты в связи с многочисленными обращениями жителей и пациентов. Офлайн-покупка лекарств не только отнимает время, для некоторых людей она недоступна", - отметил Гладков.По словам губернатора, особенно остро вопрос встал в связи с пандемией, инициативу уже поддержали крупнейшие локальные и федеральные аптечные сети, а также представители онлайн-торговли."Кроме того, мы уже активно внедряем систему дистанционного закрытия больничных листов. В тестовом режиме "обкатывали" ее с начала ноября. Поэтому в Белгородской области есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы стать пилотным регионом по онлайн-продаже рецептурных лекарств", - заключил он.Белгородская область выбрана в качестве одного из пилотных регионов России, где планируется провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Как сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, он может начаться уже с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20211118/nagrada-1759632956.html
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общество, белгородская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, здоровье - общество, россия, вячеслав гладков
14:57 19.11.2021 (обновлено: 15:52 19.11.2021)
 
Белгородская область готова к онлайн-продаже рецептурных лекарств

Глава Белгородской области Гладков: регион готов к онлайн-продаже рецептурных лекарств

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Белгородской области есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы стать пилотным регионом по онлайн-продаже рецептурных лекарств, заявил РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор в беседе с РИА Новости подвел итоги работы за год.
"Мы выступили с предложением ввести электронные рецепты в связи с многочисленными обращениями жителей и пациентов. Офлайн-покупка лекарств не только отнимает время, для некоторых людей она недоступна", - отметил Гладков.
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По словам губернатора, особенно остро вопрос встал в связи с пандемией, инициативу уже поддержали крупнейшие локальные и федеральные аптечные сети, а также представители онлайн-торговли.
"Кроме того, мы уже активно внедряем систему дистанционного закрытия больничных листов. В тестовом режиме "обкатывали" ее с начала ноября. Поэтому в Белгородской области есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы стать пилотным регионом по онлайн-продаже рецептурных лекарств", - заключил он.
Белгородская область выбрана в качестве одного из пилотных регионов России, где планируется провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Как сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, он может начаться уже с 1 января 2022 года.
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