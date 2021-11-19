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Мишустин призвал обеспечить равную доступность лекарств в ЕАЭС
Мишустин призвал обеспечить равную доступность лекарств в ЕАЭС - РИА Новости, 19.11.2021
Мишустин призвал обеспечить равную доступность лекарств в ЕАЭС
Безопасные и эффективные лекарства должны быть в равной степени доступны всем гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), убежден премьер-министр... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:20
2021-11-19T12:20
в мире
михаил мишустин
здоровье - общество
евразийский экономический союз
россия
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Безопасные и эффективные лекарства должны быть в равной степени доступны всем гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов... Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам "пятерки",- сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправсовета.По его словам, соответствующий план мероприятий на ближайшие три года будет утвержден.Российский премьер также заявил, что для скорейшего достижения коллективного иммунитета от коронавируса наращиваются темпы массовой вакцинации."Российские препараты доказали высокую надежность, организованы их поставки в государства союза. Мы помогаем наладить их производство, продолжим оказывать партнерам поддержку и делиться опытом", - добавил он.
https://ria.ru/20211118/geneticheskie-1759609196.html
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в мире, михаил мишустин, здоровье - общество, евразийский экономический союз, россия
12:20 19.11.2021
 
Мишустин призвал обеспечить равную доступность лекарств в ЕАЭС

Мишустин: безопасные и эффективные лекарства должны быть доступны для всех жителей ЕАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Безопасные и эффективные лекарства должны быть в равной степени доступны всем гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов... Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам "пятерки",- сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправсовета.
Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 12:31
Эксперт: есть перспективы удешевить лекарства от генетических болезней
По его словам, соответствующий план мероприятий на ближайшие три года будет утвержден.
Российский премьер также заявил, что для скорейшего достижения коллективного иммунитета от коронавируса наращиваются темпы массовой вакцинации.
"Российские препараты доказали высокую надежность, организованы их поставки в государства союза. Мы помогаем наладить их производство, продолжим оказывать партнерам поддержку и делиться опытом", - добавил он.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 03:32Распространение коронавируса
Гинцбург сообщил о создании лекарства, подавляющего размножение SARS-CoV-2
 
В миреМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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