https://ria.ru/20211119/lekarstva-1759782672.html

Мишустин призвал обеспечить равную доступность лекарств в ЕАЭС

Мишустин призвал обеспечить равную доступность лекарств в ЕАЭС - РИА Новости, 19.11.2021

Мишустин призвал обеспечить равную доступность лекарств в ЕАЭС

Безопасные и эффективные лекарства должны быть в равной степени доступны всем гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), убежден премьер-министр... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:20

2021-11-19T12:20

2021-11-19T12:20

в мире

михаил мишустин

здоровье - общество

евразийский экономический союз

россия

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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Безопасные и эффективные лекарства должны быть в равной степени доступны всем гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов... Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам "пятерки",- сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправсовета.По его словам, соответствующий план мероприятий на ближайшие три года будет утвержден.Российский премьер также заявил, что для скорейшего достижения коллективного иммунитета от коронавируса наращиваются темпы массовой вакцинации."Российские препараты доказали высокую надежность, организованы их поставки в государства союза. Мы помогаем наладить их производство, продолжим оказывать партнерам поддержку и делиться опытом", - добавил он.

https://ria.ru/20211118/geneticheskie-1759609196.html

https://ria.ru/20211111/lekarstvo-1758491314.html

россия

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в мире, михаил мишустин, здоровье - общество, евразийский экономический союз, россия