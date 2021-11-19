19:36 19.11.2021 (обновлено: 19:52 19.11.2021)
"Талибан"* должен заслужить легитимность, заявил Госдеп
Госдеп заявил, что "Талибан"* должен заслужить легитимность через борьбу с терроризмом
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"* должно заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества своими действиями по борьбе с терроризмом и созданием инклюзивного правительства в Афганистане, заявил в пятницу спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.
"Мы продолжим откровенную дипломатию с "Талибаном"*. Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданием инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек, что включает равный доступ к образованию и занятости", - написал Уэст в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, официальные представители США в течение долгого времени давали понять талибам, что, если те, будут добиваться военного переворота, а не урегулирования афганского кризиса путем переговоров с другими афганцами, то "критически важная негуманитарная помощь, поставляемая международным сообществом - для экономики, чрезвычайно зависящей от помощи, - почти прекратится". "Именно это и произошло", - подчеркнул Уэст.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность