https://ria.ru/20211119/lavrov-1759825466.html

Лавров раскритиковал вопрос шведского журналиста

Лавров раскритиковал вопрос шведского журналиста - РИА Новости, 19.11.2021

Лавров раскритиковал вопрос шведского журналиста

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента о планах Москвы по улучшению отношений с западными странами. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:07

2021-11-19T15:07

2021-11-19T18:04

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сергей лавров

обсе

анн линде (мид швеции)

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента о планах Москвы по улучшению отношений с западными странами.На пресс-конференции в Москве после переговоров дипломата с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде журналист шведского телевидения поинтересовался, готова ли Россия сделать что-то, чтобы наладить сложившуюся "печальную" ситуацию."Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде", — ответил он.По словам Лаврова, это также противоречите фундаменту современной архитектуры международных отношений, "которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций". Он отметил, что все ценности ООН изложены в ее уставе.Как подчеркнул дипломат, такой подход уже стал традицией западных коллег. Этот менталитет проникает "даже в мысли таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, а также "в умы представителей средств массовой информации", заявил глава МИД.

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html

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Лавров оговорился и назвал Россию "Рашей" во время конференции с Линде Лавров оговорился и назвал Россию "Рашей" во время конференции с Линде 2021-11-19T15:07 true PT0M32S

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в мире, москва, швеция, сергей лавров, обсе, анн линде (мид швеции), россия