https://ria.ru/20211119/lavrov-1759825466.html
Лавров раскритиковал вопрос шведского журналиста
Лавров раскритиковал вопрос шведского журналиста - РИА Новости, 19.11.2021
Лавров раскритиковал вопрос шведского журналиста
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента о планах Москвы по улучшению отношений с западными странами. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:07
2021-11-19T15:07
2021-11-19T18:04
в мире
москва
швеция
сергей лавров
обсе
анн линде (мид швеции)
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента о планах Москвы по улучшению отношений с западными странами.На пресс-конференции в Москве после переговоров дипломата с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде журналист шведского телевидения поинтересовался, готова ли Россия сделать что-то, чтобы наладить сложившуюся "печальную" ситуацию."Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде", — ответил он.По словам Лаврова, это также противоречите фундаменту современной архитектуры международных отношений, "которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций". Он отметил, что все ценности ООН изложены в ее уставе.Как подчеркнул дипломат, такой подход уже стал традицией западных коллег. Этот менталитет проникает "даже в мысли таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, а также "в умы представителей средств массовой информации", заявил глава МИД.
https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html
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Лавров оговорился и назвал Россию "Рашей" во время конференции с Линде
Лавров оговорился и назвал Россию "Рашей" во время конференции с Линде
2021-11-19T15:07
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в мире, москва, швеция, сергей лавров, обсе, анн линде (мид швеции), россия
15:07 19.11.2021 (обновлено: 18:04 19.11.2021)
Лавров раскритиковал вопрос шведского журналиста
Глава МИД Лавров назвал вопрос шведского журналиста о планах России неприличным