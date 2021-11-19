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Лавров уверен, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится
Лавров уверен, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится - РИА Новости, 19.11.2021
Лавров уверен, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится, для этого необходимо согласие сторон. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:55
2021-11-19T14:55
2021-11-19T14:55
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится, для этого необходимо согласие сторон."Вы сказали, что комментарий Кремля по поводу возможной предстоящей трехсторонней встречи заключался в том, что для встречи нужен консенсус. Я могу подтвердить, что для того, чтобы был консенсус, нужно, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана на каком-то этапе будет необходим, но для этого необходимо согласие всех сторон.
https://ria.ru/20211117/armeniya-1759498862.html
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в мире, армения, азербайджан, дмитрий песков, сергей лавров, россия
Лавров уверен, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится
Глава МИД Сергей Лавров уверен, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится