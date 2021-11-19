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Религия
https://ria.ru/20211119/kurgan-1759777827.html
В Кургане издали листовки об опасности йоги и тренингов личностного роста
В Кургане издали листовки об опасности йоги и тренингов личностного роста - РИА Новости, 19.11.2021
В Кургане издали листовки об опасности йоги и тренингов личностного роста
Курганская епархия выпустила просветительские листовки о духовной опасности для христианина занятий йогой и тренингов личностного роста, ознакомиться с ними... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:04
2021-11-19T13:32
религия
общество
курганская область
курган
религия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Курганская епархия выпустила просветительские листовки о духовной опасности для христианина занятий йогой и тренингов личностного роста, ознакомиться с ними смогут все местные жители в храмах, сообщил РИА Новости в пятницу председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов.По его данным, Курганская епархия получила грант международного грантового конкурса "Православная инициатива-2021" на создание Зауральского центра духовно-нравственного развития личности. Одним из больших направлений работы в рамках гранта является выпуск просветительских листовок разного направления – духовного, информационного, просветительского и культурного."В рамках гранта планируется выпустить десять видов листовок. Сейчас вышли четыре, в их числе выпустили просветительские листовки на темы: "Может ли христианин заниматься йогой?" и "Чем опасны тренинги личностного роста?". Что касается йоги, то это религиозная практика, восточная, христианин может заниматься любыми гимнастиками и прочими оздоровительными практиками, где нет религиозного контекста. Религия индуизма не исповедует Бога как творца, как любящую личность, но в то же время исповедует колесо Сансары, перерождение душ", - сказал он.Насонов пояснил, что йога предполагает достижение состояния самадхи, перерождения, нирваны, что не подразумевает личностное бытие, а христианское вероучение говорит об ином – о том, что дана жизнь, а потом ответ перед Богом.Что касается темы второй листовки – об опасности тренингов личностного роста, то, по словам Насонова, здесь речь идет о том, что сейчас Россия переживает бум всевозможных подобных тренингов, которые дают не специалисты, эксперты, "а самозванцы, которые просто стремятся завладеть деньгами наших сограждан". "Часто, к сожалению, люди на это покупаются и множество трагедий случается – от потери денег до жизней. Это чисто просветительский проект, повторюсь", - уточнил он.Листовки выпущены небольшим тиражом – по одной тысяче экземпляров, и люди, приходящие в храмы епархии, могут их получить, ключевое место распространения листовок - епархиальный культурно-просветительский центр в Кургане.Также, по данным епархии, в ноябре-декабре планируется выпуск листовок на темы "Основы церковного и светского этикета", "Религиозные секты", "Оккультизм", "Неоязычество", "Экологическое просвещение".
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общество, курганская область, курган, религия
12:04 19.11.2021 (обновлено: 13:32 19.11.2021)
 
В Кургане издали листовки об опасности йоги и тренингов личностного роста

Курганская епархия издала листовки о духовной опасности йоги и тренингов личностного роста

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске идет по улице
Женщина в маске идет по улице - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Курганская епархия выпустила просветительские листовки о духовной опасности для христианина занятий йогой и тренингов личностного роста, ознакомиться с ними смогут все местные жители в храмах, сообщил РИА Новости в пятницу председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов.
По его данным, Курганская епархия получила грант международного грантового конкурса "Православная инициатива-2021" на создание Зауральского центра духовно-нравственного развития личности. Одним из больших направлений работы в рамках гранта является выпуск просветительских листовок разного направления – духовного, информационного, просветительского и культурного.
"В рамках гранта планируется выпустить десять видов листовок. Сейчас вышли четыре, в их числе выпустили просветительские листовки на темы: "Может ли христианин заниматься йогой?" и "Чем опасны тренинги личностного роста?". Что касается йоги, то это религиозная практика, восточная, христианин может заниматься любыми гимнастиками и прочими оздоровительными практиками, где нет религиозного контекста. Религия индуизма не исповедует Бога как творца, как любящую личность, но в то же время исповедует колесо Сансары, перерождение душ", - сказал он.
Насонов пояснил, что йога предполагает достижение состояния самадхи, перерождения, нирваны, что не подразумевает личностное бытие, а христианское вероучение говорит об ином – о том, что дана жизнь, а потом ответ перед Богом.
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Что касается темы второй листовки – об опасности тренингов личностного роста, то, по словам Насонова, здесь речь идет о том, что сейчас Россия переживает бум всевозможных подобных тренингов, которые дают не специалисты, эксперты, "а самозванцы, которые просто стремятся завладеть деньгами наших сограждан". "Часто, к сожалению, люди на это покупаются и множество трагедий случается – от потери денег до жизней. Это чисто просветительский проект, повторюсь", - уточнил он.
Листовки выпущены небольшим тиражом – по одной тысяче экземпляров, и люди, приходящие в храмы епархии, могут их получить, ключевое место распространения листовок - епархиальный культурно-просветительский центр в Кургане.
Также, по данным епархии, в ноябре-декабре планируется выпуск листовок на темы "Основы церковного и светского этикета", "Религиозные секты", "Оккультизм", "Неоязычество", "Экологическое просвещение".
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