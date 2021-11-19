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Краснодарский край
https://ria.ru/20211119/kuban-1759917376.html
На Кубани более 69 тысяч семей поддержат в рамках нацпроекта "Демография"
На Кубани более 69 тысяч семей поддержат в рамках нацпроекта "Демография" - РИА Новости, 19.11.2021
На Кубани более 69 тысяч семей поддержат в рамках нацпроекта "Демография"
Более 69 тысяч семей Кубани получают поддержку в рамках нацпроекта "Демография", сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:54
2021-11-19T23:57
краснодарский край
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Более 69 тысяч семей Кубани получают поддержку в рамках нацпроекта "Демография", сообщает администрация региона."На Кубани более 69 тысяч семей получают поддержку благодаря нацпроекту "Демография". Выплаты предоставляют в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", - говорится в сообщении.Как уточнили в минтруда и соцразвития края, за 10 месяцев 2021 года господдержку при рождении первенца получили свыше 62,2 тысячи родителей. При появлении третьего или последующих детей – более 7 тысяч многодетных."Ежемесячную выплату в связи с рождением, либо усыновлением первого ребенка предоставляют семьям, доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособных жителей. В 2021 году – это не более 24 596 рублей на человека", - добавили в ведомстве.При рождении третьего или последующих детей, семьи с доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума (18447 рублей на каждого) могут ежемесячно получать 11114 рублей. Средства предоставляют до трехлетия ребенка.Кроме того, при рождении третьего или последующих детей выдают краевой маткапитал. В 2021 году он составляет 134128 рублей. "С начала года более 9,6 тысячи семей уже получили уведомление. Еще 4,4 тысячи многодетных воспользовались этими средствами. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, либо обучение детей", - пояснили в ведомстве.По данным краевых властей, в 2021 году на выплаты семьям и маткапитал по проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" из федерального и краевого бюджетов направлено более 12,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211118/detsad-1759708985.html
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общество, краснодарский край
23:54 19.11.2021 (обновлено: 23:57 19.11.2021)
 
На Кубани более 69 тысяч семей поддержат в рамках нацпроекта "Демография"

На Кубани более 69 тысяч семей получают поддержку в рамках нацпроекта "Демография"

© Fotolia / KzenonСемья на прогулке
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Fotolia / Kzenon
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Более 69 тысяч семей Кубани получают поддержку в рамках нацпроекта "Демография", сообщает администрация региона.
"На Кубани более 69 тысяч семей получают поддержку благодаря нацпроекту "Демография". Выплаты предоставляют в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в минтруда и соцразвития края, за 10 месяцев 2021 года господдержку при рождении первенца получили свыше 62,2 тысячи родителей. При появлении третьего или последующих детей – более 7 тысяч многодетных.
"Ежемесячную выплату в связи с рождением, либо усыновлением первого ребенка предоставляют семьям, доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособных жителей. В 2021 году – это не более 24 596 рублей на человека", - добавили в ведомстве.
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При рождении третьего или последующих детей, семьи с доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума (18447 рублей на каждого) могут ежемесячно получать 11114 рублей. Средства предоставляют до трехлетия ребенка.
Кроме того, при рождении третьего или последующих детей выдают краевой маткапитал. В 2021 году он составляет 134128 рублей. "С начала года более 9,6 тысячи семей уже получили уведомление. Еще 4,4 тысячи многодетных воспользовались этими средствами. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, либо обучение детей", - пояснили в ведомстве.
По данным краевых властей, в 2021 году на выплаты семьям и маткапитал по проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" из федерального и краевого бюджетов направлено более 12,6 миллиарда рублей.

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