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На Кубе заявили о готовности поставлять в ЕАЭС свою вакцину от COVID-19
На Кубе заявили о готовности поставлять в ЕАЭС свою вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
На Кубе заявили о готовности поставлять в ЕАЭС свою вакцину от COVID-19
Куба готова поставлять свои вакцины против коронавируса в страны ЕАЭС и размещать там их производство, заявил премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:22
2021-11-19T11:38
куба
евразийский экономический союз
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Куба готова поставлять свои вакцины против коронавируса в страны ЕАЭС и размещать там их производство, заявил премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус.Кубинские ученые разработали пять вакцин против COVID-19. Помимо трех разработок Института вакцин Финли (Soberana 01, Soberana 02 и Soberana Plus), два препарата исследует центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala."Я вновь подтверждаю нашу готовность делиться нашим скромным опытом в борьбе с коронавирусом и сотрудничать в производстве и поставке этой продукции государствам блока (ЕАЭС)", - сказал он, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета по видеосвязи.По его словам, эффективность кубинских вакцин Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus является доказательством того, что, несмотря на блокаду, Куба движется вперед и продолжает развиваться. Именно кубинские вакцины позволили обусловили успех в борьбе с недавним всплеском пандемии в стране.При этом он отметил, что разделяет мнение членов ЕАЭС о необходимости оказания поддержки гражданам входящих в него государств в условиях санитарного кризиса, вызванного пандемией, и заявил о желании развивать сотрудничество с этими странами в области фармацевтики и здравоохранения.На Кубе с начала эпидемии COVID-19 7,9 из 11 миллионов жителей прошли полную вакцинацию местными препаратами - это три дозы Abdala или две дозы Soberana 02, дополненные одной дозой Soberana Plus. Хотя бы одну дозу вакцин получили 10,05 миллиона человек. Иммунизация населения препаратами Abdala и Soberana 02 одобрена для жителей старше 2 лет, в настоящий момент планируется централизованное распространение бустерных доз вакцин для тех, кто вакцинирован полной схемой.
https://ria.ru/20211116/polety-1759257633.html
https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html
https://ria.ru/20210717/vaktsina-1741644903.html
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куба, евразийский экономический союз, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:22 19.11.2021 (обновлено: 11:38 19.11.2021)
 
На Кубе заявили о готовности поставлять в ЕАЭС свою вакцину от COVID-19

Премьер Кубы Крус: мы готовы размещать производство своей вакцины от COVID-19 в ЕАЭС

© AP Photo / Ramon EspinosaМедицинский работник с кубинской вакциной Soberana 02
Медицинский работник с кубинской вакциной Soberana 02 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Куба готова поставлять свои вакцины против коронавируса в страны ЕАЭС и размещать там их производство, заявил премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус.
Кубинские ученые разработали пять вакцин против COVID-19. Помимо трех разработок Института вакцин Финли (Soberana 01, Soberana 02 и Soberana Plus), два препарата исследует центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala.
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"Я вновь подтверждаю нашу готовность делиться нашим скромным опытом в борьбе с коронавирусом и сотрудничать в производстве и поставке этой продукции государствам блока (ЕАЭС)", - сказал он, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета по видеосвязи.
По его словам, эффективность кубинских вакцин Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus является доказательством того, что, несмотря на блокаду, Куба движется вперед и продолжает развиваться. Именно кубинские вакцины позволили обусловили успех в борьбе с недавним всплеском пандемии в стране.
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При этом он отметил, что разделяет мнение членов ЕАЭС о необходимости оказания поддержки гражданам входящих в него государств в условиях санитарного кризиса, вызванного пандемией, и заявил о желании развивать сотрудничество с этими странами в области фармацевтики и здравоохранения.
На Кубе с начала эпидемии COVID-19 7,9 из 11 миллионов жителей прошли полную вакцинацию местными препаратами - это три дозы Abdala или две дозы Soberana 02, дополненные одной дозой Soberana Plus. Хотя бы одну дозу вакцин получили 10,05 миллиона человек. Иммунизация населения препаратами Abdala и Soberana 02 одобрена для жителей старше 2 лет, в настоящий момент планируется централизованное распространение бустерных доз вакцин для тех, кто вакцинирован полной схемой.
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