https://ria.ru/20211119/kuba-1759766482.html

На Кубе заявили о готовности поставлять в ЕАЭС свою вакцину от COVID-19

На Кубе заявили о готовности поставлять в ЕАЭС свою вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

На Кубе заявили о готовности поставлять в ЕАЭС свою вакцину от COVID-19

Куба готова поставлять свои вакцины против коронавируса в страны ЕАЭС и размещать там их производство, заявил премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:22

2021-11-19T11:22

2021-11-19T11:38

куба

евразийский экономический союз

в мире

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737761324_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad0f7393a5227016080b7ef101636694.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Куба готова поставлять свои вакцины против коронавируса в страны ЕАЭС и размещать там их производство, заявил премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус.Кубинские ученые разработали пять вакцин против COVID-19. Помимо трех разработок Института вакцин Финли (Soberana 01, Soberana 02 и Soberana Plus), два препарата исследует центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala."Я вновь подтверждаю нашу готовность делиться нашим скромным опытом в борьбе с коронавирусом и сотрудничать в производстве и поставке этой продукции государствам блока (ЕАЭС)", - сказал он, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета по видеосвязи.По его словам, эффективность кубинских вакцин Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus является доказательством того, что, несмотря на блокаду, Куба движется вперед и продолжает развиваться. Именно кубинские вакцины позволили обусловили успех в борьбе с недавним всплеском пандемии в стране.При этом он отметил, что разделяет мнение членов ЕАЭС о необходимости оказания поддержки гражданам входящих в него государств в условиях санитарного кризиса, вызванного пандемией, и заявил о желании развивать сотрудничество с этими странами в области фармацевтики и здравоохранения.На Кубе с начала эпидемии COVID-19 7,9 из 11 миллионов жителей прошли полную вакцинацию местными препаратами - это три дозы Abdala или две дозы Soberana 02, дополненные одной дозой Soberana Plus. Хотя бы одну дозу вакцин получили 10,05 миллиона человек. Иммунизация населения препаратами Abdala и Soberana 02 одобрена для жителей старше 2 лет, в настоящий момент планируется централизованное распространение бустерных доз вакцин для тех, кто вакцинирован полной схемой.

https://ria.ru/20211116/polety-1759257633.html

https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html

https://ria.ru/20210717/vaktsina-1741644903.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куба, евразийский экономический союз, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19