https://ria.ru/20211119/krym-1759803623.html

Власти Крыма заявили, что активно развивают сельский туризм

Власти Крыма заявили, что активно развивают сельский туризм - РИА Новости, 19.11.2021

Власти Крыма заявили, что активно развивают сельский туризм

Около 20 фермеров в Крыму готовы заниматься агротуризмом, половина уже работает в данном направлении, заявила заместитель министра сельского хозяйства... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:09

2021-11-19T19:09

2021-11-19T19:09

туризм

республика крым

новости - туризм

туристы

туризм

развитие

форум

виноделие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573798434_0:116:3227:1931_1920x0_80_0_0_5f6ff52267051c64f99cb59fbb538fbe.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Около 20 фермеров в Крыму готовы заниматься агротуризмом, половина уже работает в данном направлении, заявила заместитель министра сельского хозяйства республики Маргарита Екимова на форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"."Крым богат своими зонами, у нас 25 муниципальных образований, 14 районов, 11 городских округов. В каждом из них есть изюминка, — уточнила замминистра. — На данный момент пять проектов по различным направлениям у нас практически готовы, и мы подали их на рассмотрение в министерство сельского хозяйства РФ". По ее словам, это и виноделие в Судакском округе, и сыроделие в Бахчисарайском, и лавандовые агрофирмы, и рыболовство, и Нижнегорская зона – экодеревня, где можно ознакомиться с местными достопримечательностями.Однако, по мнению основательницы винодельческого хозяйства в Севастополе Киры Ефимовой, быстрому развитию сельского туризма мешают разночтения."Я очень обрадовалась, когда официально на законодательном уровне ввели понятие "сельский туризм". Но, к сожалению, на данный момент эти изменения не консолидированы с другими законами. Все мы знаем, что строительство на сельхозземле запрещено. Почему? Потому что законодательной базы нет", — рассказала она. Таким образом, размещать гостей ей негде. "Необходимо "поженить" эти новые изменения с существующим законом. И только после этого мы сможем легитимно подойти к этому вопросу", — добавила Ефимова.

https://ria.ru/20211119/krym-1759763500.html

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, новости - туризм, туристы, туризм, развитие, форум, виноделие, россия