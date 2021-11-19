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Туризм
https://ria.ru/20211119/krym-1759803623.html
Власти Крыма заявили, что активно развивают сельский туризм
Власти Крыма заявили, что активно развивают сельский туризм - РИА Новости, 19.11.2021
Власти Крыма заявили, что активно развивают сельский туризм
Около 20 фермеров в Крыму готовы заниматься агротуризмом, половина уже работает в данном направлении, заявила заместитель министра сельского хозяйства... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:09
2021-11-19T19:09
туризм
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Около 20 фермеров в Крыму готовы заниматься агротуризмом, половина уже работает в данном направлении, заявила заместитель министра сельского хозяйства республики Маргарита Екимова на форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"."Крым богат своими зонами, у нас 25 муниципальных образований, 14 районов, 11 городских округов. В каждом из них есть изюминка, — уточнила замминистра. — На данный момент пять проектов по различным направлениям у нас практически готовы, и мы подали их на рассмотрение в министерство сельского хозяйства РФ". По ее словам, это и виноделие в Судакском округе, и сыроделие в Бахчисарайском, и лавандовые агрофирмы, и рыболовство, и Нижнегорская зона – экодеревня, где можно ознакомиться с местными достопримечательностями.Однако, по мнению основательницы винодельческого хозяйства в Севастополе Киры Ефимовой, быстрому развитию сельского туризма мешают разночтения."Я очень обрадовалась, когда официально на законодательном уровне ввели понятие "сельский туризм". Но, к сожалению, на данный момент эти изменения не консолидированы с другими законами. Все мы знаем, что строительство на сельхозземле запрещено. Почему? Потому что законодательной базы нет", — рассказала она. Таким образом, размещать гостей ей негде. "Необходимо "поженить" эти новые изменения с существующим законом. И только после этого мы сможем легитимно подойти к этому вопросу", — добавила Ефимова.
https://ria.ru/20211119/krym-1759763500.html
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республика крым, новости - туризм, туристы, туризм, развитие, форум, виноделие, россия
19:09 19.11.2021
 
Власти Крыма заявили, что активно развивают сельский туризм

Екимова: около 20 фермеров в Крыму готовы заниматься агротуризмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди гуляют у лавандового поля в Крыму
Люди гуляют у лавандового поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Около 20 фермеров в Крыму готовы заниматься агротуризмом, половина уже работает в данном направлении, заявила заместитель министра сельского хозяйства республики Маргарита Екимова на форуме "Интурмаркет. Открытый Крым".
"Крым богат своими зонами, у нас 25 муниципальных образований, 14 районов, 11 городских округов. В каждом из них есть изюминка, — уточнила замминистра. — На данный момент пять проектов по различным направлениям у нас практически готовы, и мы подали их на рассмотрение в министерство сельского хозяйства РФ".
По ее словам, это и виноделие в Судакском округе, и сыроделие в Бахчисарайском, и лавандовые агрофирмы, и рыболовство, и Нижнегорская зона – экодеревня, где можно ознакомиться с местными достопримечательностями.
Однако, по мнению основательницы винодельческого хозяйства в Севастополе Киры Ефимовой, быстрому развитию сельского туризма мешают разночтения.
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"Я очень обрадовалась, когда официально на законодательном уровне ввели понятие "сельский туризм". Но, к сожалению, на данный момент эти изменения не консолидированы с другими законами. Все мы знаем, что строительство на сельхозземле запрещено. Почему? Потому что законодательной базы нет", — рассказала она. Таким образом, размещать гостей ей негде.
"Необходимо "поженить" эти новые изменения с существующим законом. И только после этого мы сможем легитимно подойти к этому вопросу", — добавила Ефимова.
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