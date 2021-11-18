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В Крыму стартовал крупный туристический форум
В Крыму стартовал крупный туристический форум - РИА Новости, 18.11.2021
В Крыму стартовал крупный туристический форум
В Крыму стартовал межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым", в нем примут участие представители более 40 российских регионов, сообщает... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:10
2021-11-18T13:10
2021-11-18T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму стартовал межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым", в нем примут участие представители более 40 российских регионов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."Форум проходит в онлайн-формате 18-19 ноября. Он собрал более 70 авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в России в диалоге с представителями власти курортных регионов, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций. Заявлены участники из более чем 40 регионов — от Калининграда до Приморского края,", — говорится в сообщении.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал форум главной площадкой в стране в преддверии нового сезона."Самые важные темы сегодня отражены в программе форума — внутренний туризм, работа в условиях действующих ограничений, а также — инвестиции в трудовые ресурсы, экология и ООПТ, туризм сельский и яхтенный, событийный и деловой", — отметил министр.Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые. Трансляция осуществляется на портале Travel Crimea.
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калининград, приморский край, республика крым, новости - туризм, туристы, туризм, форум, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия
В Крыму стартовал крупный туристический форум
Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" начинается на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму стартовал межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым", в нем примут участие представители более 40 российских регионов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"Форум проходит в онлайн-формате 18-19 ноября. Он собрал более 70 авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в России в диалоге с представителями власти курортных регионов, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций. Заявлены участники из более чем 40 регионов — от Калининграда до Приморского края,", — говорится в сообщении.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал форум главной площадкой в стране в преддверии нового сезона.
"Самые важные темы сегодня отражены в программе форума — внутренний туризм, работа в условиях действующих ограничений, а также — инвестиции в трудовые ресурсы, экология и ООПТ, туризм сельский и яхтенный, событийный и деловой", — отметил министр.
Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые. Трансляция осуществляется на портале Travel Crimea.