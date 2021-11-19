https://ria.ru/20211119/krym-1759731866.html
Турция приготовилась отобрать Крым у России
На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым - РИА Новости, 19.11.2021
Турция приготовилась отобрать Крым у России
В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева, чтобы получить экономический контроль над Крымом, заявил политический... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:50
2021-11-19T02:50
2021-11-19T02:50
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева, чтобы получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания "Главред".Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь "выражать глубокую обеспокоенность".Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Великобритании и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляет США.Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территорииВ МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
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в мире, украина, киев, сша, республика крым, турция, владимир путин, дмитрий песков, александр кочетков, россия
На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
Эксперт Кочетков: Турция может поддержать Украину в возможной войне с Россией ради Крыма