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Турция приготовилась отобрать Крым у России
На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым - РИА Новости, 19.11.2021
Турция приготовилась отобрать Крым у России
В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева, чтобы получить экономический контроль над Крымом, заявил политический... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:50
2021-11-19T02:50
в мире
украина
киев
сша
республика крым
турция
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева, чтобы получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания "Главред".Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь "выражать глубокую обеспокоенность".Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Великобритании и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляет США.Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территорииВ МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
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украина
киев
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в мире, украина, киев, сша, республика крым, турция, владимир путин, дмитрий песков, александр кочетков, россия
02:50 19.11.2021
 
На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым

Эксперт Кочетков: Турция может поддержать Украину в возможной войне с Россией ради Крыма

© AP PhotoТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева, чтобы получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания "Главред".

"Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически — если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине", — написал Кочетков.

Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь "выражать глубокую обеспокоенность".
Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Великобритании и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляет США.
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В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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В миреУкраинаКиевСШАРеспублика КрымТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр КочетковРоссия
 
 
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