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Экс-глава разведки Украины рассказал о российском "кроте" в органах власти
Экс-глава разведки Украины рассказал о российском "кроте" в органах власти - РИА Новости, 19.11.2021
Экс-глава разведки Украины рассказал о российском "кроте" в органах власти
Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:43
2021-11-19T23:43
в мире
киев
белоруссия
владимир зеленский
министерство обороны украины
генеральная прокуратура рф
bellingcat
россия
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году."Это провал. Каковы причины провала? Первое - у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала - это наша плохая подготовка. Третья причина провала - хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу", - заявил Бурба в эфире телеканала "Украина 24".В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.*СМИ признано в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211118/agressiya-1759684269.html
https://ria.ru/20211119/protivodeystvie-1759901871.html
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в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, bellingcat, россия
23:43 19.11.2021
 
Экс-глава разведки Украины рассказал о российском "кроте" в органах власти

Экс-глава разведки Украины Бурба рассказал о российском "кроте" в структурах власти

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
"Это провал. Каковы причины провала? Первое - у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала - это наша плохая подготовка. Третья причина провала - хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу", - заявил Бурба в эфире телеканала "Украина 24".
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:41
Киев пытается выставить себя жертвой российской агрессии, заявил Лавров
В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
*СМИ признано в России иностранным агентом
Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 20:58
Глава Минобороны Украины обсудил с Нуланд "противодействие" с Россией
 
В миреКиевБелоруссияВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныГенеральная прокуратура РФBellingcatРоссия
 
 
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