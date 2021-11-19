https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html

Европа опомнилась и теперь боится замерзнуть без "Северного потока — 2"

Европе предрекли холодную зиму без "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.11.2021

Европа опомнилась и теперь боится замерзнуть без "Северного потока — 2"

Европа может столкнуться с перебоями в поставках электроэнергии, если зима будет холодной, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на главу биржевой... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:48

2021-11-19T12:48

2021-11-19T17:49

экономика

азия

еврокомиссия

балтийское море

trafigura

северный поток — 2

nord stream 2 ag

цены на нефть

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европа может столкнуться с перебоями в поставках электроэнергии, если зима будет холодной, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на главу биржевой компании Trafigura Джереми Уира.Эксперт связал риск нехватки электричества с дефицитом других видов топлива: при отсутствии газа европейские страны стали слишком активно потреблять остальные виды энергии.Он посоветовал ускорить процесс выдачи разрешения "Северному потоку — 2" со стороны Германии, чтобы избежать усугубления топливного кризиса.Журналисты Le Monde отметили, что момент для приостановления сертификации российского газопровода может негативно повлиять на обстановку с топливом в Европе."Решение Германии о приостановке случилось в критический момент, когда собрались сразу несколько факторов: запасов аномально мало, на инфраструктуре происходят аварии, ветра слишком слабые, чтобы работали ветряные мельницы, а в Германии и Великобритании повысилось потребление метана. К тому же активный спрос на сжиженный природный газ в Азии привёл к росту цен в Европе", — заявил автор публикации Жан-Мишель Беза."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211118/zelenye-1759690154.html

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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экономика, азия, еврокомиссия, балтийское море, trafigura, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия