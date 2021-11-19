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Европа опомнилась и теперь боится замерзнуть без "Северного потока — 2"
Европе предрекли холодную зиму без "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.11.2021
Европа опомнилась и теперь боится замерзнуть без "Северного потока — 2"
Европа может столкнуться с перебоями в поставках электроэнергии, если зима будет холодной, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на главу биржевой... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:48
2021-11-19T17:49
экономика
азия
еврокомиссия
балтийское море
trafigura
северный поток — 2
nord stream 2 ag
цены на нефть
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европа может столкнуться с перебоями в поставках электроэнергии, если зима будет холодной, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на главу биржевой компании Trafigura Джереми Уира.Эксперт связал риск нехватки электричества с дефицитом других видов топлива: при отсутствии газа европейские страны стали слишком активно потреблять остальные виды энергии.Он посоветовал ускорить процесс выдачи разрешения "Северному потоку — 2" со стороны Германии, чтобы избежать усугубления топливного кризиса.Журналисты Le Monde отметили, что момент для приостановления сертификации российского газопровода может негативно повлиять на обстановку с топливом в Европе."Решение Германии о приостановке случилось в критический момент, когда собрались сразу несколько факторов: запасов аномально мало, на инфраструктуре происходят аварии, ветра слишком слабые, чтобы работали ветряные мельницы, а в Германии и Великобритании повысилось потребление метана. К тому же активный спрос на сжиженный природный газ в Азии привёл к росту цен в Европе", — заявил автор публикации Жан-Мишель Беза."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
https://ria.ru/20211118/zelenye-1759690154.html
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экономика, азия, еврокомиссия, балтийское море, trafigura, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия
12:48 19.11.2021 (обновлено: 17:49 19.11.2021)
 
Европе предрекли холодную зиму без "Северного потока — 2"

Le Monde: Европу ждет холодная зима без "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают последствий снегопада в Мадриде
Сотрудники коммунальных служб убирают последствий снегопада в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Бруно Тевенин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европа может столкнуться с перебоями в поставках электроэнергии, если зима будет холодной, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на главу биржевой компании Trafigura Джереми Уира.
Эксперт связал риск нехватки электричества с дефицитом других видов топлива: при отсутствии газа европейские страны стали слишком активно потреблять остальные виды энергии.
"Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе", — заявил Уир.
Он посоветовал ускорить процесс выдачи разрешения "Северному потоку — 2" со стороны Германии, чтобы избежать усугубления топливного кризиса.
Журналисты Le Monde отметили, что момент для приостановления сертификации российского газопровода может негативно повлиять на обстановку с топливом в Европе.
"Решение Германии о приостановке случилось в критический момент, когда собрались сразу несколько факторов: запасов аномально мало, на инфраструктуре происходят аварии, ветра слишком слабые, чтобы работали ветряные мельницы, а в Германии и Великобритании повысилось потребление метана. К тому же активный спрос на сжиженный природный газ в Азии привёл к росту цен в Европе", — заявил автор публикации Жан-Мишель Беза.
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"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.
Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
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ЭкономикаАзияЕврокомиссияБалтийское мореTrafiguraСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЦены на нефтьРоссия
 
 
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