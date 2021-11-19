Европа опомнилась и теперь боится замерзнуть без "Северного потока — 2"

12:48 19.11.2021 (обновлено: 17:49 19.11.2021)
Европе предрекли холодную зиму без "Северного потока — 2"
Le Monde: Европу ждет холодная зима без "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают последствий снегопада в Мадриде
Эксперт связал риск нехватки электричества с дефицитом других видов топлива: при отсутствии газа европейские страны стали слишком активно потреблять остальные виды энергии.
"Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе", — заявил Уир.
Он посоветовал ускорить процесс выдачи разрешения "Северному потоку — 2" со стороны Германии, чтобы избежать усугубления топливного кризиса.
Журналисты Le Monde отметили, что момент для приостановления сертификации российского газопровода может негативно повлиять на обстановку с топливом в Европе.
"Решение Германии о приостановке случилось в критический момент, когда собрались сразу несколько факторов: запасов аномально мало, на инфраструктуре происходят аварии, ветра слишком слабые, чтобы работали ветряные мельницы, а в Германии и Великобритании повысилось потребление метана. К тому же активный спрос на сжиженный природный газ в Азии привёл к росту цен в Европе", — заявил автор публикации Жан-Мишель Беза.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.
Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.