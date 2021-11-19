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Туризм
https://ria.ru/20211119/kosmos-1759803987.html
Космические туристы впервые за 12 лет прибыли на Байконур
Космические туристы впервые за 12 лет прибыли на Байконур - РИА Новости, 19.11.2021
Космические туристы впервые за 12 лет прибыли на Байконур
Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин, который доставит их на МКС, прибыли на космодром РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:52
2021-11-19T14:41
юар
байконур (город)
cirque du soleil
роскосмос
microsoft corporation
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр скворцов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин, который доставит их на МКС, прибыли на космодром Байконур, сообщили в "Роскосмосе".Последний на сегодняшний день полет космического туриста на корабле "Союз" на МКС прошел в октябре 2009 года."Основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-20" — космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано — только что прибыл на космодром Байконур", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Как уточнили в "Роскосмосе", позднее на космодром прибыл и дублёры. Сегодня с экипажами проведут инструктажи по работе на корабле "Союз МС-20", а также по проверке средств связи во время его "примерк"и, после чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт "Союза".Все предстоящие дни до старта космонавты и туристы будут заняты тренировками, занятиями и прохождением медицинских обследований. Первая "примерка" корабля "Союз МС-20" намечена на 20 ноября. Экипажи ознакомятся с бортовой документацией и выполнят ряд тестов бортовых систем.В период с 2001 по 2009 годы на Международной космической станции (МКС) побывали семь космических туристов, первым из которых стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. После него на кораблях "Союз" на станцию слетали бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, американский мультимиллионер Грегори Олсен, американка иранского происхождения Аноуше Ансари, один из основателей компании Microsoft, американец венгерского происхождения Чарльз Симони, американский миллионер Ричард Гэрриот и владелец Cirque du Soleil канадец Ги Лалиберте. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов. Причем Симони на МКС слетал дважды – в 2007 и в 2009 годах.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю. В дублирующий экипаж вошли российский космонавт Александр Скворцов и участник космического полета японец Щун Огисо.
https://ria.ru/20211116/kosmos-1759332822.html
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юар, байконур (город), cirque du soleil, роскосмос, microsoft corporation, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр скворцов, земля, ги лалиберте, юсаку маэдзава, новости - туризм
13:52 19.11.2021 (обновлено: 14:41 19.11.2021)
 
Космические туристы впервые за 12 лет прибыли на Байконур

Космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано впервые за 12 лет прибыли на Байконур

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-18" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-18 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин, который доставит их на МКС, прибыли на космодром Байконур, сообщили в "Роскосмосе".
Последний на сегодняшний день полет космического туриста на корабле "Союз" на МКС прошел в октябре 2009 года.
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"Основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-20" — космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано — только что прибыл на космодром Байконур", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Как уточнили в "Роскосмосе", позднее на космодром прибыл и дублёры. Сегодня с экипажами проведут инструктажи по работе на корабле "Союз МС-20", а также по проверке средств связи во время его "примерк"и, после чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт "Союза".
Все предстоящие дни до старта космонавты и туристы будут заняты тренировками, занятиями и прохождением медицинских обследований. Первая "примерка" корабля "Союз МС-20" намечена на 20 ноября. Экипажи ознакомятся с бортовой документацией и выполнят ряд тестов бортовых систем.
В период с 2001 по 2009 годы на Международной космической станции (МКС) побывали семь космических туристов, первым из которых стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. После него на кораблях "Союз" на станцию слетали бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, американский мультимиллионер Грегори Олсен, американка иранского происхождения Аноуше Ансари, один из основателей компании Microsoft, американец венгерского происхождения Чарльз Симони, американский миллионер Ричард Гэрриот и владелец Cirque du Soleil канадец Ги Лалиберте. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов. Причем Симони на МКС слетал дважды – в 2007 и в 2009 годах.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю. В дублирующий экипаж вошли российский космонавт Александр Скворцов и участник космического полета японец Щун Огисо.
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