https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759826405.html

Еврокомиссар не исключил появления "болгарского" штамма коронавируса

Еврокомиссар не исключил появления "болгарского" штамма коронавируса - РИА Новости, 19.11.2021

Еврокомиссар не исключил появления "болгарского" штамма коронавируса

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о возможности появления "болгарского" варианта коронавируса из-за низких показателей уровня... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:14

2021-11-19T15:14

2021-11-19T15:14

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о возможности появления "болгарского" варианта коронавируса из-за низких показателей уровня вакцинации в Болгарии."Я не хотел бы говорить о потенциальном "болгарском варианте", но если мы что-то не предпримем, то уже зимой мы может стать свидетелями этого. Поскольку очень много людей не вакцинированы, может сформироваться новый вариант и стать гораздо более устойчивым. Это было бы очень плохой новостью как для болгар, так и для всех нас на планете", - сказал Бретон, который находится с визитом в Болгарии. Его слова приводит Болгарское национальное радио (БНР).По его словам, в Европе вакцинированы 76% населения, а в Болгарии привились лишь 26% жителей, на фоне этого "приближается пятая волна". Отдельно в эфире Болгарского национального телевидения (БНТ) Бретон назвал ситуацию со смертностью от COVID-19 в Болгарии "трагедией".За последние сутки, по данным минздрава, в Болгарии выявлены 2785 случаев COVID-19, почти 83% из этого числа не сделали прививку. В целом после заражения коронавирусом в Болгарии скончались почти 27 тысяч человек, за последние сутки - 145, причем 91% из них не прошел вакцинацию.

https://ria.ru/20211118/delta-1759588319.html

https://ria.ru/20211029/popova-1756945254.html

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в мире, болгария, европа, еврокомиссия, здоровье - общество, коронавирус covid-19