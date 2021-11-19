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Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах

Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах - РИА Новости, 19.11.2021

Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах

Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:36

2021-11-19T14:36

2021-11-19T14:36

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московская область (подмосковье)

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здоровье - общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Более напряженной стала эпидобстановка в 3 субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости", - сказала Голикова, слова которой цитирует ее аппарат.По словам вице-премьера, еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Голикова назвала Москву, Подмосковье, Воронежскую область, Хакассию.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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