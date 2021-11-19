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Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах - РИА Новости, 19.11.2021
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах
Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:36
2021-11-19T14:36
2021-11-19T14:36
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Более напряженной стала эпидобстановка в 3 субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости", - сказала Голикова, слова которой цитирует ее аппарат.По словам вице-премьера, еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Голикова назвала Москву, Подмосковье, Воронежскую область, Хакассию.
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Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах
Голикова: эпидобстановка в Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии ухудшилась