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Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах - РИА Новости, 19.11.2021
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах
Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:36
2021-11-19T14:36
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Более напряженной стала эпидобстановка в 3 субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости", - сказала Голикова, слова которой цитирует ее аппарат.По словам вице-премьера, еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Голикова назвала Москву, Подмосковье, Воронежскую область, Хакассию.
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общество, московская область (подмосковье), москва, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:36 19.11.2021
 
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах

Голикова: эпидобстановка в Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии ухудшилась

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Более напряженной стала эпидобстановка в 3 субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости", - сказала Голикова, слова которой цитирует ее аппарат.
По словам вице-премьера, еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Голикова назвала Москву, Подмосковье, Воронежскую область, Хакассию.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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