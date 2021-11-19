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В России за сутки выписали 37 004 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 37 004 человека после COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
В России за сутки выписали 37 004 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 37 004 человека после COVID-19, за все время - 7 956 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:22
2021-11-19T11:22
2021-11-19T11:22
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 37 004 человека после COVID-19, за все время - 7 956 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 004 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 956 254", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6562, Санкт-Петербурге - 4425, Подмосковье - 2196.
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В России за сутки выписали 37 004 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 37 004 человека после COVID-19, за все время - 7 956 254