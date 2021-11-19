https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759763882.html

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.11.2021

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки — 1254. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:16

2021-11-19T11:16

2021-11-19T13:48

распространение коронавируса

краснодарский край

москва

россия

коронавирус covid-19

санкт-петербург

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f8cbbd5b4bb9036991785598ad62757a.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимум летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки — 1254."За последние сутки подтверждено 1254 смерти. <...> За весь период по России умерло 261 589 человек", — сообщил оперативный штаб.В частности, в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 77, Краснодарском крае — 69.Антирекорд обновляется третий день подряд. Вчера скончались 1247 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 37 156 (накануне было 37 374). Максимальный показатель по суточной заболеваемости регистрировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста сократился с 0,41 до 0,4 процента. Выписались после лечения 37 004 пациента.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 3371 (днем ранее было 4062), Санкт-Петербурге — 2714, Подмосковье — 177, Самарской области — 1764, Краснодарском крае — 903, Крыму — 884, Нижегородской области — 784, Воронежской — 748, Свердловской — 743, Красноярском крае — 707.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 17 заболевших, на Чукотке их 21, а в Калмыкии — 34.В целом в России заразились коронавирусом 9 257 058 человек, вылечились 7 956 254 пациента.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211118/obonyanie-1759560325.html

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

краснодарский край

москва

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, москва, россия, коронавирус covid-19, санкт-петербург, коронавирус в россии