11:16 19.11.2021 (обновлено: 13:48 19.11.2021)
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России за сутки зарегистрировали 1254 смерти у пациентов с COVID-19, это новый антирекорд
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимум летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки — 1254.
"За последние сутки подтверждено 1254 смерти. <...> За весь период по России умерло 261 589 человек", — сообщил оперативный штаб.
В частности, в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 77, Краснодарском крае — 69.
Антирекорд обновляется третий день подряд. Вчера скончались 1247 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 37 156 (накануне было 37 374). Максимальный показатель по суточной заболеваемости регистрировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста сократился с 0,41 до 0,4 процента. Выписались после лечения 37 004 пациента.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 3371 (днем ранее было 4062), Санкт-Петербурге — 2714, Подмосковье — 177, Самарской области — 1764, Краснодарском крае — 903, Крыму — 884, Нижегородской области — 784, Воронежской — 748, Свердловской — 743, Красноярском крае — 707.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 17 заболевших, на Чукотке их 21, а в Калмыкии — 34.
В целом в России заразились коронавирусом 9 257 058 человек, вылечились 7 956 254 пациента.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.