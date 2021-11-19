https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759759816.html

Совфед продлил отдельные полномочия регионов из-за COVID-19

Совфед продлил отдельные полномочия регионов из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

Совфед продлил отдельные полномочия регионов из-за COVID-19

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:04

2021-11-19T11:04

2021-11-19T11:04

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации в России.Документ продлевает на следующий год возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Регионы также смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности.На 2022 год продлевается и право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по госдолгу и дефициту бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также допускается превышение верхнего предела объема госдолга, установленного законом о бюджете субъекта РФ, на объем инфраструктурных бюджетных кредитов.Кроме того, для регионов снимаются ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов. А возможность предоставления горизонтальных трехлетних бюджетных кредитов между субъектами РФ, а также между муниципальными образованиями одного региона, продлевается и на 2022 год. Одновременно на год продлевается и возможность перераспределения субвенций между муниципальными образованиями.Закон сохраняет на следующий год возможность предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджетов всех уровней субсидий юридическим и физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Помимо этого, с 2022 года общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной год должен быть не меньше объема дотаций в предыдущем году, проиндексированного на прогнозируемый уровень инфляции.Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ для материального обеспечения деятельности сенаторов РФ, депутатов Госдумы и их помощников, будет осуществляться на основании заявок, представляемых законодательным или исполнительным органом госвласти субъекта РФ, или документов, подтверждающих фактические расходы на материальное обеспечение парламентариев и их помощников, говорится в документеЗакон также устанавливает особенности формирования и исполнения в 2022 году бюджета федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585200269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии