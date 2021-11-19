Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759759816.html
Совфед продлил отдельные полномочия регионов из-за COVID-19
Совфед продлил отдельные полномочия регионов из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Совфед продлил отдельные полномочия регионов из-за COVID-19
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:04
2021-11-19T11:04
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации в России.Документ продлевает на следующий год возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Регионы также смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности.На 2022 год продлевается и право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по госдолгу и дефициту бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также допускается превышение верхнего предела объема госдолга, установленного законом о бюджете субъекта РФ, на объем инфраструктурных бюджетных кредитов.Кроме того, для регионов снимаются ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов. А возможность предоставления горизонтальных трехлетних бюджетных кредитов между субъектами РФ, а также между муниципальными образованиями одного региона, продлевается и на 2022 год. Одновременно на год продлевается и возможность перераспределения субвенций между муниципальными образованиями.Закон сохраняет на следующий год возможность предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджетов всех уровней субсидий юридическим и физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Помимо этого, с 2022 года общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной год должен быть не меньше объема дотаций в предыдущем году, проиндексированного на прогнозируемый уровень инфляции.Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ для материального обеспечения деятельности сенаторов РФ, депутатов Госдумы и их помощников, будет осуществляться на основании заявок, представляемых законодательным или исполнительным органом госвласти субъекта РФ, или документов, подтверждающих фактические расходы на материальное обеспечение парламентариев и их помощников, говорится в документеЗакон также устанавливает особенности формирования и исполнения в 2022 году бюджета федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585200269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 19.11.2021
 
Совфед продлил отдельные полномочия регионов из-за COVID-19

Совфед одобрил закон, продлевающий отдельные полномочия регионов из-за коронавируса

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации в России.
Документ продлевает на следующий год возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Регионы также смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
На 2022 год продлевается и право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по госдолгу и дефициту бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также допускается превышение верхнего предела объема госдолга, установленного законом о бюджете субъекта РФ, на объем инфраструктурных бюджетных кредитов.
Кроме того, для регионов снимаются ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов. А возможность предоставления горизонтальных трехлетних бюджетных кредитов между субъектами РФ, а также между муниципальными образованиями одного региона, продлевается и на 2022 год. Одновременно на год продлевается и возможность перераспределения субвенций между муниципальными образованиями.
Закон сохраняет на следующий год возможность предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджетов всех уровней субсидий юридическим и физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Помимо этого, с 2022 года общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной год должен быть не меньше объема дотаций в предыдущем году, проиндексированного на прогнозируемый уровень инфляции.
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ для материального обеспечения деятельности сенаторов РФ, депутатов Госдумы и их помощников, будет осуществляться на основании заявок, представляемых законодательным или исполнительным органом госвласти субъекта РФ, или документов, подтверждающих фактические расходы на материальное обеспечение парламентариев и их помощников, говорится в документе
Закон также устанавливает особенности формирования и исполнения в 2022 году бюджета федеральной территории "Сириус".
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 16:02Распространение коронавируса
Путин напомнил о полномочиях регионов по борьбе с коронавирусом
 
Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
Лента новостейМолния
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровье