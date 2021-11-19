https://ria.ru/20211119/kongress-1759789122.html
В Кремле ответили на идею конгрессменов не признавать выборы в России
В Кремле ответили на идею конгрессменов не признавать выборы в России - РИА Новости, 19.11.2021
В Кремле ответили на идею конгрессменов не признавать выборы в России
В Кремле считают неприемлемой инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:48
2021-11-19T12:48
2021-11-19T16:25
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владимир путин
дмитрий песков
стивен коэн
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемой инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля назвал эту идею демонстрацией всему миру, что США вмешиваются во внутренние дела других стран."Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации", — добавил Песков.Песков подчеркнул, что ни одна другая страна мира не имеет никакого права претендовать на то, чтобы определять главу государства в России.На вопрос, последуют ли какие-либо ответные заявления, он сказал, что это настолько неудачная инициатива, что необходимости в ответных заявлениях нет. В то же время пресс-секретарь отметил, что российские парламентарии вряд ли это оставят без реакции."Достаточно беспрецедентная, конечно, законотворческая деятельность у американских конгрессменов. Это, конечно, не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений", — заключил Песков.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса Соединенных Штатов предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.Даже в случае одобрения документ будет носить рекомендательный характер. Представители исполнительной власти США на эту тему ранее не высказывались, а перспективы принятия резолюции остаются под вопросом.После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность "потенциальной возможностью", что Путин будет оставаться президентом до 2036 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Штатов о голосовании в России, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.В июне на прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что его ответственность в том, "чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", но решение о главе государства всегда за гражданами России.
https://ria.ru/20211109/vybory-1758113985.html
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, стивен коэн, россия
12:48 19.11.2021 (обновлено: 16:25 19.11.2021)
В Кремле ответили на идею конгрессменов не признавать выборы в России
Песков назвал идею конгрессменов США о непризнании выборов в России неприемлемой
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
В Кремле считают неприемлемой инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина
президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля назвал эту идею демонстрацией всему миру, что США вмешиваются во внутренние дела других стран.
"Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации", — добавил Песков.
Песков подчеркнул, что ни одна другая страна мира не имеет никакого права претендовать на то, чтобы определять главу государства в России.
На вопрос, последуют ли какие-либо ответные заявления, он сказал, что это настолько неудачная инициатива, что необходимости в ответных заявлениях нет. В то же время пресс-секретарь отметил, что российские парламентарии вряд ли это оставят без реакции.
"Достаточно беспрецедентная, конечно, законотворческая деятельность у американских конгрессменов. Это, конечно, не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений", — заключил Песков.
Конгрессмены Стив Коэн
и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса Соединенных Штатов предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
Даже в случае одобрения документ будет носить рекомендательный характер. Представители исполнительной власти США
на эту тему ранее не высказывались, а перспективы принятия резолюции остаются под вопросом.
После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность "потенциальной возможностью", что Путин будет оставаться президентом до 2036 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова
, комментируя заявление Штатов о голосовании в России, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.
В июне на прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что его ответственность в том, "чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", но решение о главе государства всегда за гражданами России
.