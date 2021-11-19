https://ria.ru/20211119/kongress-1759789122.html

В Кремле ответили на идею конгрессменов не признавать выборы в России

В Кремле ответили на идею конгрессменов не признавать выборы в России - РИА Новости, 19.11.2021

В Кремле ответили на идею конгрессменов не признавать выборы в России

В Кремле считают неприемлемой инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:48

2021-11-19T12:48

2021-11-19T16:25

политика

сша

владимир путин

дмитрий песков

стивен коэн

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемой инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля назвал эту идею демонстрацией всему миру, что США вмешиваются во внутренние дела других стран."Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации", — добавил Песков.Песков подчеркнул, что ни одна другая страна мира не имеет никакого права претендовать на то, чтобы определять главу государства в России.На вопрос, последуют ли какие-либо ответные заявления, он сказал, что это настолько неудачная инициатива, что необходимости в ответных заявлениях нет. В то же время пресс-секретарь отметил, что российские парламентарии вряд ли это оставят без реакции."Достаточно беспрецедентная, конечно, законотворческая деятельность у американских конгрессменов. Это, конечно, не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений", — заключил Песков.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса Соединенных Штатов предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.Даже в случае одобрения документ будет носить рекомендательный характер. Представители исполнительной власти США на эту тему ранее не высказывались, а перспективы принятия резолюции остаются под вопросом.После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность "потенциальной возможностью", что Путин будет оставаться президентом до 2036 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Штатов о голосовании в России, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.В июне на прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что его ответственность в том, "чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", но решение о главе государства всегда за гражданами России.

https://ria.ru/20211109/vybory-1758113985.html

https://ria.ru/20211119/vybory-1759771327.html

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, стивен коэн, россия