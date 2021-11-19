10:56 19.11.2021 (обновлено: 11:01 19.11.2021)
В США предложили не признавать Путина президентом после мая 2024 года
В конгрессе США предложили не признавать Путина президентом России после мая 2024 года
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей предложение не признавать президента России Владимира Путина главой государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно", — заявили они в пресс-релизе.
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В документе утверждается, что принятые в 2020 году поправки в Конституцию противоречат российским законам и международным обязательствам.
"Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов", — говорится в проекте резолюции.
Даже в случае одобрения конгрессменами, документ будет носить рекомендательный характер. Представители исполнительной власти США на эту тему "непризнания" Путина ранее не высказывались, а перспективы принятия резолюции в палате представителей остаются под вопросом.
В июне на прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что его ответственность в том, "чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", но решение о главе государства всегда за гражданами России. Он выразил надежду, что подойдет время и он сможет "сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина — Россия".
После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Путина оставаться президентом до 2036 года, заявляли в госдепе. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление США о голосовании в России, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.