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Осужденные напали на сотрудников ФСИН при проверке в саратовских ИК
Осужденные напали на сотрудников ФСИН при проверке в саратовских ИК - РИА Новости, 19.11.2021
Осужденные напали на сотрудников ФСИН при проверке в саратовских ИК
Часть осужденных в колониях Саратовской области препятствуют проверкам, проводимым центральным аппаратом ФСИН после сообщений о пытках, а несколько человек... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:56
2021-11-19T16:44
происшествия
нижегородская область
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Часть осужденных в колониях Саратовской области препятствуют проверкам, проводимым центральным аппаратом ФСИН после сообщений о пытках, а несколько человек напали на проверяющих, сообщает пресс-служба ведомства.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий."Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных. В результате обысков изымается большое количество сотовых телефонов, самодельных ножей, наркотических средств и алкогольных напитков кустарного производства", — говорится в сообщении.По информации ведомства, наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии № 7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы.Некоторые осужденные, поясняет ФСИН, препятствуют проведению режимных мероприятий, организуют различные провокации. В ночь с 13 на 14 ноября они выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность. В результате на холоде оказались около 200 человек. Сотрудники ФСИН урегулировали данную ситуацию, зачинщиков привлекли к ответственности. В то же время в штрафном изоляторе, в помещениях камерного типа, где содержатся злостные нарушители установленного законом порядка отбывания наказания, была предпринята попытка дезорганизации деятельности учреждения.Спустя несколько часов один осужденный напал на члена проверяющей комиссии ФСИН России, нанеся ему несколько ударов. Сотрудники СК по данному факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее заключенный уже нападал на сотрудника учреждения, когда в 2014 году отбывал наказание в Нижегородской области.За неделю до этого в исправительной колонии № 2 заключенный, который приговорен к 19 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство, во время режимных мероприятий также напал на сотрудника колонии.Ряд осужденных препятствуют работе комиссии ФСИН России, которая в настоящее время проводит в Саратовской области внеплановое инспектирование. Пятнадцатого ноября осужденный из ИК-7 через своего адвоката направил в прокуратуру Саратовской области заявление о том, что руководитель комиссии ФСИН России полковник внутренней службы Александр Зубов якобы угрожал ему физической расправой. При этом осужденный никогда не встречался с руководителем комиссии ФСИН России, что подтверждается материалами видеонаблюдения.
https://ria.ru/20211118/usloviya-1759606431.html
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происшествия, нижегородская область, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
08:56 19.11.2021 (обновлено: 16:44 19.11.2021)
 
Осужденные напали на сотрудников ФСИН при проверке в саратовских ИК

Несколько осужденных напали на сотрудников ФСИН во время проверок в саратовских ИК

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Часть осужденных в колониях Саратовской области препятствуют проверкам, проводимым центральным аппаратом ФСИН после сообщений о пытках, а несколько человек напали на проверяющих, сообщает пресс-служба ведомства.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Александр Калашников - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 12:15
Глава ФСИН заявил об улучшении условий содержания заключенных
"Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных. В результате обысков изымается большое количество сотовых телефонов, самодельных ножей, наркотических средств и алкогольных напитков кустарного производства", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии № 7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы.
Некоторые осужденные, поясняет ФСИН, препятствуют проведению режимных мероприятий, организуют различные провокации. В ночь с 13 на 14 ноября они выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность. В результате на холоде оказались около 200 человек. Сотрудники ФСИН урегулировали данную ситуацию, зачинщиков привлекли к ответственности. В то же время в штрафном изоляторе, в помещениях камерного типа, где содержатся злостные нарушители установленного законом порядка отбывания наказания, была предпринята попытка дезорганизации деятельности учреждения.
Спустя несколько часов один осужденный напал на члена проверяющей комиссии ФСИН России, нанеся ему несколько ударов. Сотрудники СК по данному факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее заключенный уже нападал на сотрудника учреждения, когда в 2014 году отбывал наказание в Нижегородской области.
За неделю до этого в исправительной колонии № 2 заключенный, который приговорен к 19 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство, во время режимных мероприятий также напал на сотрудника колонии.
Ряд осужденных препятствуют работе комиссии ФСИН России, которая в настоящее время проводит в Саратовской области внеплановое инспектирование. Пятнадцатого ноября осужденный из ИК-7 через своего адвоката направил в прокуратуру Саратовской области заявление о том, что руководитель комиссии ФСИН России полковник внутренней службы Александр Зубов якобы угрожал ему физической расправой. При этом осужденный никогда не встречался с руководителем комиссии ФСИН России, что подтверждается материалами видеонаблюдения.
Областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:02
ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии
 
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