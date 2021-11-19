https://ria.ru/20211119/koks-1759765077.html

Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой

Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой - РИА Новости, 19.11.2021

Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой

Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой: мотивом послужил пост в Instagram мужа певицы. По словам артистки, Эдуард Магаев несколько лет назад... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:30

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой: мотивом послужил пост в Instagram мужа певицы. По словам артистки, Эдуард Магаев несколько лет назад разместил "что-то оскорбительное".В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что ей присылали очень много нелицеприятных сообщений. Впоследствии Эдуард извинился за свой поступок, а Кокс написала, что всегда будет на стороне мужа.Ольга Бузова часто сталкивается с негативом и критикой в свой адрес. В частности, она подвергалась нападкам за театральную деятельность – за роль в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ им. Горького. На днях стало известно, что спектакль отменен новым художественным руководителем театра Владимиром Кехманом.

https://ria.ru/20211117/buzova-1759440402.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости