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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211119/koks-1759765077.html
Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой
Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой - РИА Новости, 19.11.2021
Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой
Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой: мотивом послужил пост в Instagram мужа певицы. По словам артистки, Эдуард Магаев несколько лет назад... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:30
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шоубиз
шоу-бизнес
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой: мотивом послужил пост в Instagram мужа певицы. По словам артистки, Эдуард Магаев несколько лет назад разместил "что-то оскорбительное".В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что ей присылали очень много нелицеприятных сообщений. Впоследствии Эдуард извинился за свой поступок, а Кокс написала, что всегда будет на стороне мужа.Ольга Бузова часто сталкивается с негативом и критикой в свой адрес. В частности, она подвергалась нападкам за театральную деятельность – за роль в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ им. Горького. На днях стало известно, что спектакль отменен новым художественным руководителем театра Владимиром Кехманом.
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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости
11:30 19.11.2021
 
Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой

Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой из-за поста своего мужа в Instagram

© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ / Перейти в фотобанкПевица Карина Кокс
Певица Карина Кокс - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой: мотивом послужил пост в Instagram мужа певицы. По словам артистки, Эдуард Магаев несколько лет назад разместил "что-то оскорбительное".

"Эдик разместил что-то оскорбительное в адрес Ольги у себя в сторис. Возможно он шутил, но этот юмор был черным. И Ольга написала об этом в одном из своих постов в Инстаграме, после чего вся ее огромная армия поклонников перекинулась в аккаунт моего мужа, а по инерции и в мой", – рассказала Карина.

В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что ей присылали очень много нелицеприятных сообщений. Впоследствии Эдуард извинился за свой поступок, а Кокс написала, что всегда будет на стороне мужа.

"Я не вижу смысла отчитывать его, потому что это взрослый мужчина, который сам разберется со своей жизнью, со своими словами. Но я буду поддерживать, даже если весь мир против него", – добавила звезда.

Ольга Бузова часто сталкивается с негативом и критикой в свой адрес. В частности, она подвергалась нападкам за театральную деятельность – за роль в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ им. Горького. На днях стало известно, что спектакль отменен новым художественным руководителем театра Владимиром Кехманом.
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