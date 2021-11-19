Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой
Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой из-за поста своего мужа в Instagram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Карина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой: мотивом послужил пост в Instagram мужа певицы. По словам артистки, Эдуард Магаев несколько лет назад разместил "что-то оскорбительное".
"Эдик разместил что-то оскорбительное в адрес Ольги у себя в сторис. Возможно он шутил, но этот юмор был черным. И Ольга написала об этом в одном из своих постов в Инстаграме, после чего вся ее огромная армия поклонников перекинулась в аккаунт моего мужа, а по инерции и в мой", – рассказала Карина.
В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что ей присылали очень много нелицеприятных сообщений. Впоследствии Эдуард извинился за свой поступок, а Кокс написала, что всегда будет на стороне мужа.
"Я не вижу смысла отчитывать его, потому что это взрослый мужчина, который сам разберется со своей жизнью, со своими словами. Но я буду поддерживать, даже если весь мир против него", – добавила звезда.
Ольга Бузова часто сталкивается с негативом и критикой в свой адрес. В частности, она подвергалась нападкам за театральную деятельность – за роль в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ им. Горького. На днях стало известно, что спектакль отменен новым художественным руководителем театра Владимиром Кехманом.
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