Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/kody-1759917133.html
Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19
Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19
Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:50
2021-11-19T23:50
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
николаев (украина)
олег николаев (политик)
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев.Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет."В Чувашии полностью подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. Он предполагает дополнительную сдачу анализов, которые будут проводиться лабораториями Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, и результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. При этом забор анализов может быть осуществлен в любой районной больнице", - цитирует пресс-служба слова Николаева.По его словам, это необходимо для того, чтобы "отсечь фальшивые справки". "Чтобы исключить субъективное отношение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. Таким образом, в случае реализации данного механизма в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код", - пояснил глава Чувашии.Он сообщил, что критерии включения человека в единый регистр для генерации QR-кода "находятся в детальной проработке". "Важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантию того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код. Надеюсь, что в ближайшие дни эта работа будет завершена", - сказал глава Чувашии. Он также отметил, что работа ведется совместно с Минздравом РФ и Роспотребнадзором."Чувашия готова в пилотном варианте запустить такой алгоритм, поскольку технологически, технически и организационно мы готовы", - подчеркнул Николаев.
https://ria.ru/20211119/preparat-1759867135.html
https://ria.ru/20211119/immunitet-1759823990.html
николаев (украина)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, николаев (украина), олег николаев (политик), россия, коронавирус в россии
23:50 19.11.2021
 
Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19

Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 17:45Наука
Найден эффективный растительный препарат против COVID-19
"В Чувашии полностью подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. Он предполагает дополнительную сдачу анализов, которые будут проводиться лабораториями Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, и результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. При этом забор анализов может быть осуществлен в любой районной больнице", - цитирует пресс-служба слова Николаева.
По его словам, это необходимо для того, чтобы "отсечь фальшивые справки". "Чтобы исключить субъективное отношение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. Таким образом, в случае реализации данного механизма в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код", - пояснил глава Чувашии.
Он сообщил, что критерии включения человека в единый регистр для генерации QR-кода "находятся в детальной проработке". "Важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантию того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код. Надеюсь, что в ближайшие дни эта работа будет завершена", - сказал глава Чувашии. Он также отметил, что работа ведется совместно с Минздравом РФ и Роспотребнадзором.
"Чувашия готова в пилотном варианте запустить такой алгоритм, поскольку технологически, технически и организационно мы готовы", - подчеркнул Николаев.
Пассажиры в защитных масках на станции метро Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 15:01Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоНиколаев (Украина)Олег Николаев (политик)РоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
Лента новостейМолния
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровье