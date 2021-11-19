Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19
Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
"В Чувашии полностью подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. Он предполагает дополнительную сдачу анализов, которые будут проводиться лабораториями Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, и результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. При этом забор анализов может быть осуществлен в любой районной больнице", - цитирует пресс-служба слова Николаева.
По его словам, это необходимо для того, чтобы "отсечь фальшивые справки". "Чтобы исключить субъективное отношение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. Таким образом, в случае реализации данного механизма в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код", - пояснил глава Чувашии.
Он сообщил, что критерии включения человека в единый регистр для генерации QR-кода "находятся в детальной проработке". "Важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантию того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код. Надеюсь, что в ближайшие дни эта работа будет завершена", - сказал глава Чувашии. Он также отметил, что работа ведется совместно с Минздравом РФ и Роспотребнадзором.
"Чувашия готова в пилотном варианте запустить такой алгоритм, поскольку технологически, технически и организационно мы готовы", - подчеркнул Николаев.