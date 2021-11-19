https://ria.ru/20211119/kody-1759917133.html

Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19

Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

Чувашия подготовила алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19

Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T23:50

2021-11-19T23:50

2021-11-19T23:50

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев.Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет."В Чувашии полностью подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. Он предполагает дополнительную сдачу анализов, которые будут проводиться лабораториями Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, и результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. При этом забор анализов может быть осуществлен в любой районной больнице", - цитирует пресс-служба слова Николаева.По его словам, это необходимо для того, чтобы "отсечь фальшивые справки". "Чтобы исключить субъективное отношение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. Таким образом, в случае реализации данного механизма в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код", - пояснил глава Чувашии.Он сообщил, что критерии включения человека в единый регистр для генерации QR-кода "находятся в детальной проработке". "Важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантию того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код. Надеюсь, что в ближайшие дни эта работа будет завершена", - сказал глава Чувашии. Он также отметил, что работа ведется совместно с Минздравом РФ и Роспотребнадзором."Чувашия готова в пилотном варианте запустить такой алгоритм, поскольку технологически, технически и организационно мы готовы", - подчеркнул Николаев.

https://ria.ru/20211119/preparat-1759867135.html

https://ria.ru/20211119/immunitet-1759823990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, николаев (украина), олег николаев (политик), россия, коронавирус в россии