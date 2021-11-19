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Сенатор Климов раскритиковал идею о непризнании выборов в России
Сенатор Климов раскритиковал идею о непризнании выборов в России - РИА Новости, 19.11.2021
Сенатор Климов раскритиковал идею о непризнании выборов в России
Подготовленная конгрессменами США резолюция о непризнании президента РФ после выборов 2024 года не имеет юридической силы, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:34
2021-11-19T12:34
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Подготовленная конгрессменами США резолюция о непризнании президента РФ после выборов 2024 года не имеет юридической силы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году."В палату представителей конгресса США внесли предложение "не признавать Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году". Заодно они голословно, но безапелляционно назвали принятые всероссийским голосованием конституционные новации 2020 года "нарушающими законы и международные обязательства России". В итоге вывод: "Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, "такого рода резолюции никакого юридического смысла не имеют и иметь не могут". Данные вопросы вообще вне зарубежной юрисдикции, сказал парламентарий."По-моему, очередная попытка вмешаться в суверенные дела РФ и подменить иностранными хотелками законный выбор абсолютного большинства наших граждан не случайно появилась именно в преддверии задуманного Белым домом слета тех, кого госдеп назначил "демократиями", - заключил политик.В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США 9-10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.
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в мире, сша, владимир путин, андрей климов, telegram (приложение), стивен коэн, россия
12:34 19.11.2021
 
Сенатор Климов раскритиковал идею о непризнании выборов в России

Климов: подготовленная в США резолюция о выборах в России не имеет юридической силы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Подготовленная конгрессменами США резолюция о непризнании президента РФ после выборов 2024 года не имеет юридической силы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 10:34
В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию о выборах 2024 года
"В палату представителей конгресса США внесли предложение "не признавать Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году". Заодно они голословно, но безапелляционно назвали принятые всероссийским голосованием конституционные новации 2020 года "нарушающими законы и международные обязательства России". В итоге вывод: "Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, "такого рода резолюции никакого юридического смысла не имеют и иметь не могут". Данные вопросы вообще вне зарубежной юрисдикции, сказал парламентарий.
"По-моему, очередная попытка вмешаться в суверенные дела РФ и подменить иностранными хотелками законный выбор абсолютного большинства наших граждан не случайно появилась именно в преддверии задуманного Белым домом слета тех, кого госдеп назначил "демократиями", - заключил политик.
В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США 9-10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 08:44
Косачев прокомментировал американскую резолюцию о выборах президента России
 
В миреСШАВладимир ПутинАндрей КлимовTelegram (приложение)Стивен КоэнРоссия
 
 
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