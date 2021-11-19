Госдеп осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море
Госдеп поддержал Филиппины и осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Госдеп США выразили поддержку Филиппинам после инцидента в Южно-Китайском море, когда корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, и назвал происшествие угрозой миру и стабильности региона.
"США стоят на стороне своего союзника, Филиппин, на фоне этой эскалации, которая напрямую угрожает региональным миру и стабильности, приводит к росту напряжения в регионе, посягает на свободу судоходства в Южно-Китайском море, которая гарантирована международным правом", - говорится в сообщении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
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Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы. МИД Китая затем обвинил суда Филиппин во вторжении в морскую акваторию КНР.
19 ноября 2018, 07:33Китай предложил Филиппинам диалог по спору вокруг Южно-Китайского моря
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
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