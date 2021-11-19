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https://ria.ru/20211119/kitay-1759835892.html
Госдеп осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море
Госдеп осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море - РИА Новости, 19.11.2021
Госдеп осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море
Госдеп США выразили поддержку Филиппинам после инцидента в Южно-Китайском море, когда корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:53
2021-11-19T15:53
в мире
филиппины
малайзия
манила
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Госдеп США выразили поддержку Филиппинам после инцидента в Южно-Китайском море, когда корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, и назвал происшествие угрозой миру и стабильности региона."США стоят на стороне своего союзника, Филиппин, на фоне этой эскалации, которая напрямую угрожает региональным миру и стабильности, приводит к росту напряжения в регионе, посягает на свободу судоходства в Южно-Китайском море, которая гарантирована международным правом", - говорится в сообщении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы. МИД Китая затем обвинил суда Филиппин во вторжении в морскую акваторию КНР.Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
https://ria.ru/20211118/kitay-1759611031.html
https://ria.ru/20181119/1533050839.html
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филиппины
малайзия
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в мире, филиппины, малайзия, манила, нед прайс
15:53 19.11.2021
 
Госдеп осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море

Госдеп поддержал Филиппины и осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Госдеп США выразили поддержку Филиппинам после инцидента в Южно-Китайском море, когда корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, и назвал происшествие угрозой миру и стабильности региона.
"США стоят на стороне своего союзника, Филиппин, на фоне этой эскалации, которая напрямую угрожает региональным миру и стабильности, приводит к росту напряжения в регионе, посягает на свободу судоходства в Южно-Китайском море, которая гарантирована международным правом", - говорится в сообщении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
Китайский город Циндао - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 12:41
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы. МИД Китая затем обвинил суда Филиппин во вторжении в морскую акваторию КНР.
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2018
19 ноября 2018, 07:33
Китай предложил Филиппинам диалог по спору вокруг Южно-Китайского моря
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Военнослужащие складывают флаги после завершения совместных американо-филиппинских учений - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля 2020, 08:00
Спор Филиппин с США: при чем здесь Китай?
 
В миреФилиппиныМалайзияМанилаНед Прайс
 
 
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