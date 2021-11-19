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Жителя Китая приговорили к тюрьме за нарушение самоизоляции
Жителя Китая приговорили к тюрьме за нарушение самоизоляции - РИА Новости, 19.11.2021
Жителя Китая приговорили к тюрьме за нарушение самоизоляции
В Китае суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой исполнения, а также к штрафу в 200 тысяч юаней (около 31 тысячи долларов)... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:00
2021-11-19T15:00
2021-11-19T15:00
распространение коронавируса
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. В Китае суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой исполнения, а также к штрафу в 200 тысяч юаней (около 31 тысячи долларов) за нарушение самоизоляции, сообщает китайское издание "Пэнпай".Приговор вынес народный суд городской уезда Пинсян городского округа Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района.По версии прокуратуры, в апреле этого года гражданин КНР по фамилии Цао прибыл из Вьетнама в Китай. Во время прохождения пограничного контроля Цао недостоверно заполнил анкету о состоянии здоровья, скрыв симптомы заражения COVID-19, а также утаил информацию о том, что в отеле, в котором он проживал во Вьетнаме, среди постояльцев были выявлены случаи заражения. Кроме того, Цао нарушил правила прохождения самоизоляции в Китае и покидал карантинный отель для встречи с друзьями.По версии обвинения, из-за действий Цао 459 человек были помещены в изоляцию для медицинского наблюдения, что привело к значительным экономическим потерям, еще 29 сотрудников пограничного контроля были отправлены на самоизоляцию на 14 дней, что серьезно повлияло на работу погранперехода.
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759807100.html
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в мире, вьетнам, цао, гуанси-чжуанский автономный район, коронавирус covid-19
Жителя Китая приговорили к тюрьме за нарушение самоизоляции
Жителя Китая оштрафовали и приговорили к тюрьме за нарушение самоизоляции