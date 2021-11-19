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Работа с казачьими общинами за рубежом выходит на новый уровень
Работа с казачьими общинами за рубежом выходит на новый уровень - РИА Новости, 19.11.2021
Работа с казачьими общинами за рубежом выходит на новый уровень
Россотрудничество заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Союзом казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), сообщает пресс-служба СКВРиЗ... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:00
2021-11-19T20:00
2021-11-19T20:00
российское казачество
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
российское казачество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россотрудничество заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Союзом казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), сообщает пресс-служба СКВРиЗ. Документ позволит расширить и укрепить связь казаков России с казаками-соотечественниками, проживающими за рубежомВерховный атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов подчеркнул важность совместной работы с Россотрудничеством. СКВРиЗ имеет подразделения во всех регионах РФ и объединяет 57 зарубежных представительств в 43 странах Европы, Азии, Америки, Австралии и Океании. Это соглашение позволит активизировать работу по организации и проведению гуманитарных, научных и культурных акций среди зарубежного казачества.Соглашение закладывает основы для системного развития сотрудничества в международной деятельности казачества и станет средством по выводу его на качественно новый уровень.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российское казачество
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россотрудничество заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Союзом казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), сообщает пресс-служба СКВРиЗ. Документ позволит расширить и укрепить связь казаков России с казаками-соотечественниками, проживающими за рубежом
"Казачество – это самый органичный проводник российских интересов, политики, взглядов на мир и ценностей за рубежом", – отметил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Верховный атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов подчеркнул важность совместной работы с Россотрудничеством. СКВРиЗ имеет подразделения во всех регионах РФ и объединяет 57 зарубежных представительств в 43 странах Европы, Азии, Америки, Австралии и Океании. Это соглашение позволит активизировать работу по организации и проведению гуманитарных, научных и культурных акций среди зарубежного казачества.
"Основой нашей работы является помощь в создании и развитии казачьих общин за рубежом", – сказал атаман.
Соглашение закладывает основы для системного развития сотрудничества в международной деятельности казачества и станет средством по выводу его на качественно новый уровень.