https://ria.ru/20211119/kamchatka-1759749468.html
На Камчатке на три дня объявили лавинную опасность
На Камчатке на три дня объявили лавинную опасность - РИА Новости, 19.11.2021
На Камчатке на три дня объявили лавинную опасность
Лавинная опасность будет действовать в нескольких районах Камчатского края до 23 ноября, сообщает Камчатский региональный противолавинный центр. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:45
2021-11-19T10:45
2021-11-19T10:45
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя — РИА Новости. Лавинная опасность будет действовать в нескольких районах Камчатского края до 23 ноября, сообщает Камчатский региональный противолавинный центр."С нуля часов 21 ноября по 23 ноября включительно по горным территориям Елизовского, в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно", — говорится в сообщении.В учреждении добавили, что рекомендуют туристам, охотникам и организациям, работающим в горах, воздержаться от мероприятий в этих районах.
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камчатский край, новости - туризм, лавины, туристы, туризм, вулканы
На Камчатке на три дня объявили лавинную опасность
На Камчатке из-з лавинной опасности туристам на три дня запретили посещать ряд районов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя — РИА Новости. Лавинная опасность будет действовать в нескольких районах Камчатского края до 23 ноября, сообщает Камчатский региональный противолавинный центр.
"С нуля часов 21 ноября по 23 ноября включительно по горным территориям Елизовского, в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно", — говорится в сообщении.
В учреждении добавили, что рекомендуют туристам, охотникам и организациям, работающим в горах, воздержаться от мероприятий в этих районах.