https://ria.ru/20211119/kamchatka-1759749468.html

На Камчатке на три дня объявили лавинную опасность

На Камчатке на три дня объявили лавинную опасность - РИА Новости, 19.11.2021

На Камчатке на три дня объявили лавинную опасность

Лавинная опасность будет действовать в нескольких районах Камчатского края до 23 ноября, сообщает Камчатский региональный противолавинный центр. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:45

2021-11-19T10:45

2021-11-19T10:45

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя — РИА Новости. Лавинная опасность будет действовать в нескольких районах Камчатского края до 23 ноября, сообщает Камчатский региональный противолавинный центр."С нуля часов 21 ноября по 23 ноября включительно по горным территориям Елизовского, в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно", — говорится в сообщении.В учреждении добавили, что рекомендуют туристам, охотникам и организациям, работающим в горах, воздержаться от мероприятий в этих районах.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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