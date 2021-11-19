https://ria.ru/20211119/kadyrov-1759913453.html
Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова
Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 19.11.2021
Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова
Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии России чеченским подразделениям полиции спецназначения присвоено имя первого президента Чечни... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:53
2021-11-19T22:53
2021-11-19T22:53
рамзан кадыров
ахмат кадыров (политик)
чеченская республика (чечня)
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20853/76/208537682_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_f4aaef04bc2e0336f772a1fc2a8f07c4.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии России чеченским подразделениям полиции спецназначения присвоено имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Я рад сообщить о приказе Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации "О присвоении названий подразделениям полиции специального назначения" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Теперь отряды носят новые названия: СОБР "Ахмат", ОМОН "Ахмат-Грозный" и ОМОН "Ахмат-Крепость" на транспорте", - написал Кадыров в социальной сети ВКонтакте.Он отметил, что чеченское управление Росгвардии является одним из самых боеспособных."На сегодняшний день чеченское управление Росгвардии является одним из самых боеспособных подразделений Национальной гвардии. Наши ребята готовы выполнять любой приказ Верховного Главнокомандующего в любой точке мира", - отметил глава региона.Кадыров также поблагодарил директора Росгвардии Виктора Золотова за присвоение подразделениям "славного имени Ахмата-Хаджи Кадырова".
https://ria.ru/20211022/kadyrov-1755838808.html
https://ria.ru/20210902/mechet-1748385534.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20853/76/208537682_48:0:2715:2000_1920x0_80_0_0_713d5d2c50ee320c07d7d23a7a16fe8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова
Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова