https://ria.ru/20211119/kadyrov-1759913453.html

Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова

Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 19.11.2021

Подразделениям полиции Чечни присвоили имя Ахмата-Хаджи Кадырова

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии России чеченским подразделениям полиции спецназначения присвоено имя первого президента Чечни... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:53

2021-11-19T22:53

2021-11-19T22:53

рамзан кадыров

ахмат кадыров (политик)

чеченская республика (чечня)

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии России чеченским подразделениям полиции спецназначения присвоено имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Я рад сообщить о приказе Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации "О присвоении названий подразделениям полиции специального назначения" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Теперь отряды носят новые названия: СОБР "Ахмат", ОМОН "Ахмат-Грозный" и ОМОН "Ахмат-Крепость" на транспорте", - написал Кадыров в социальной сети ВКонтакте.Он отметил, что чеченское управление Росгвардии является одним из самых боеспособных."На сегодняшний день чеченское управление Росгвардии является одним из самых боеспособных подразделений Национальной гвардии. Наши ребята готовы выполнять любой приказ Верховного Главнокомандующего в любой точке мира", - отметил глава региона.Кадыров также поблагодарил директора Росгвардии Виктора Золотова за присвоение подразделениям "славного имени Ахмата-Хаджи Кадырова".

https://ria.ru/20211022/kadyrov-1755838808.html

https://ria.ru/20210902/mechet-1748385534.html

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рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия