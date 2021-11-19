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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211119/kadry-1759833265.html
Калужские власти рассказали, как будут готовить кадры для ИТ-отрасли
Калужские власти рассказали, как будут готовить кадры для ИТ-отрасли - РИА Новости, 19.11.2021
Калужские власти рассказали, как будут готовить кадры для ИТ-отрасли
Проблему нехватки квалифицированных кадров в ИТ-отрасли в Калужской области будут решать с помощью подготовки специалистов на базе Инновационного... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:40
2021-11-19T15:40
калужская область
общество
санкт-петербург
обнинск
калужская область
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КАЛУГА, 19 ноя – РИА Новости. Проблему нехватки квалифицированных кадров в ИТ-отрасли в Калужской области будут решать с помощью подготовки специалистов на базе Инновационного научно-технологического центра в Обнинске, кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана и планируемого к созданию ИТ-кампуса для одаренных детей, сообщает правительство региона.По информации правительства региона, замгубернатора Дмитрий Разумовский принимает участи во Всероссийском форуме "IT Диалог" в Санкт-Петербурге. Центральным мероприятием первого дня форума стало пленарное заседание на тему "Стратегии цифровой трансформации регионов: от мышек к ёжикам". В дискуссии в очном формате и в режиме видеоконференции участвовали представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и специалисты ИТ-индустрии.В ходе обсуждения Дмитрий Разумовский отметил, что цифровизация отраслей, включенных в региональную Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, будет осуществляться, прежде всего, за счет уже существующих и зарекомендовавших себя в регионе систем и сервисов. В их числе геоинформационные (геопортал Калужской области) и мониторинговые (цифровой сервис диспетчеризации водопотребления, наблюдение за состоянием качества атмосферного воздуха и уборки города) системы."В своем выступлении Дмитрий Разумовский также рассказал, что разработки калужского ИКТ-кластера (кластер информационно-коммуникационных технологий – ред.) успешно конкурируют с проектами из других регионов, в том числе в таком направлении, как медицина. Речь шла об использовании искусственного интеллекта для детектирования онкозаболеваний и внедрении интерфейса для удобства работы врачей", - говорится в сообщении.Отдельное внимание спикеров было уделено вопросу кадрового обеспечения для цифровой экономики. Заместитель губернатора обратил внимание участников дискуссии на необходимость популяризации ИТ-отрасли среди детей и подростков. "В Калужской области проблема нехватки квалифицированных кадров будет решаться с помощью их подготовки на базе Инновационного научно-технологического центра в Обнинске, кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и планируемого к созданию ИТ-кампуса для одаренных детей", - говорится в сообщении.По мнению Разумовского, проблема с кадрами для ИТ-отрасли – фундаментальная проблема. "От ее решения зависит реализация всех ключевых проектов в сфере цифровизации", – подчеркнул замгубернатора.
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общество, санкт-петербург, обнинск, калужская область
15:40 19.11.2021
 
Калужские власти рассказали, как будут готовить кадры для ИТ-отрасли

Калужские власти рассказали, как будут решать проблему с нехваткой кадров для ИТ-отрасли

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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КАЛУГА, 19 ноя – РИА Новости. Проблему нехватки квалифицированных кадров в ИТ-отрасли в Калужской области будут решать с помощью подготовки специалистов на базе Инновационного научно-технологического центра в Обнинске, кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана и планируемого к созданию ИТ-кампуса для одаренных детей, сообщает правительство региона.
По информации правительства региона, замгубернатора Дмитрий Разумовский принимает участи во Всероссийском форуме "IT Диалог" в Санкт-Петербурге. Центральным мероприятием первого дня форума стало пленарное заседание на тему "Стратегии цифровой трансформации регионов: от мышек к ёжикам". В дискуссии в очном формате и в режиме видеоконференции участвовали представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и специалисты ИТ-индустрии.
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В ходе обсуждения Дмитрий Разумовский отметил, что цифровизация отраслей, включенных в региональную Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, будет осуществляться, прежде всего, за счет уже существующих и зарекомендовавших себя в регионе систем и сервисов. В их числе геоинформационные (геопортал Калужской области) и мониторинговые (цифровой сервис диспетчеризации водопотребления, наблюдение за состоянием качества атмосферного воздуха и уборки города) системы.
"В своем выступлении Дмитрий Разумовский также рассказал, что разработки калужского ИКТ-кластера (кластер информационно-коммуникационных технологий – ред.) успешно конкурируют с проектами из других регионов, в том числе в таком направлении, как медицина. Речь шла об использовании искусственного интеллекта для детектирования онкозаболеваний и внедрении интерфейса для удобства работы врачей", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание спикеров было уделено вопросу кадрового обеспечения для цифровой экономики. Заместитель губернатора обратил внимание участников дискуссии на необходимость популяризации ИТ-отрасли среди детей и подростков. "В Калужской области проблема нехватки квалифицированных кадров будет решаться с помощью их подготовки на базе Инновационного научно-технологического центра в Обнинске, кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и планируемого к созданию ИТ-кампуса для одаренных детей", - говорится в сообщении.
По мнению Разумовского, проблема с кадрами для ИТ-отрасли – фундаментальная проблема. "От ее решения зависит реализация всех ключевых проектов в сфере цифровизации", – подчеркнул замгубернатора.
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