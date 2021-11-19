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Тюменская область
https://ria.ru/20211119/izhs-1759769629.html
Моор предлагает включить ИЖС в программу комплексного развития территорий
Моор предлагает включить ИЖС в программу комплексного развития территорий - РИА Новости, 19.11.2021
Моор предлагает включить ИЖС в программу комплексного развития территорий
С предложением включить индивидуальное жилищное строительство в программу комплексного развития территорий выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:33
2021-11-19T11:33
тюменская область
жилье
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. С предложением включить индивидуальное жилищное строительство в программу комплексного развития территорий выступил губернатор Тюменской области Александр Моор."Почти 70% граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь собственное индивидуальное жилье. Здесь мы видим большие возможности расширения применения такого инструмента, как комплексное развитие территорий (КРТ). Совершенно точно этот инструмент позволит расселять не только аварийное жилье, но и позволит реновировать города с вовлечением в реновацию территорий, которые застроены не очень презентабельно", – сказал глава региона, выступая на прошедшем в Москве семинаре-совещании, посвященном вопросам стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.Участники семинара в формате круглых столов обсудили ключевые элементы стратегии. Были подняты вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли. Обсуждалось в том числе и достижение показателей ввода жилья, развитие индивидуального жилищного строительства и вовлечение в оборот земельных участков.
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жилье, александр моор
11:33 19.11.2021
 

Моор предлагает включить ИЖС в программу комплексного развития территорий

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. С предложением включить индивидуальное жилищное строительство в программу комплексного развития территорий выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Почти 70% граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь собственное индивидуальное жилье. Здесь мы видим большие возможности расширения применения такого инструмента, как комплексное развитие территорий (КРТ). Совершенно точно этот инструмент позволит расселять не только аварийное жилье, но и позволит реновировать города с вовлечением в реновацию территорий, которые застроены не очень презентабельно", – сказал глава региона, выступая на прошедшем в Москве семинаре-совещании, посвященном вопросам стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.
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Участники семинара в формате круглых столов обсудили ключевые элементы стратегии. Были подняты вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли. Обсуждалось в том числе и достижение показателей ввода жилья, развитие индивидуального жилищного строительства и вовлечение в оборот земельных участков.
 
Тюменская областьЖильеАлександр Моор
 
 
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