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В Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов
В Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов - РИА Новости, 19.11.2021
В Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов
Бессрочная забастовка испанских металлургов, продолжающаяся уже четвертый день в провинции Кадис на юге страны, вновь вылилась в столкновения с полицией,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:53
2021-11-19T17:53
в мире
испания
андалусия
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МАДРИД, 19 ноя – РИА Новости. Бессрочная забастовка испанских металлургов, продолжающаяся уже четвертый день в провинции Кадис на юге страны, вновь вылилась в столкновения с полицией, сообщает издание Voz de Cadiz.Протестующие перекрыли ряд улиц Кадиса, столицы одноименной провинции, а также мост Конституции, связывающий муниципалитет Пуэрто-Реаль, где расположены заводы, и город.На место были стянуты полицейские подразделения, в представителей правоохранительных органов летели камни, те ответили резиновыми пулями. Митингующие также устроили сидячую забастовку на центральном проспекте города. Движение в городе вновь – как и в четверг – было частично парализовано.Продолжающиеся переговоры профсоюзов и властей пока не принесли результатов. Советник по занятости правительства Андалусии Росио Бланко заявила, что власти "надеются, что будет соглашение, потому что оно должно быть". "Ни одна бессрочная забастовка не бывает вечной", - сказала она.Политик также сообщила, что все крупные промышленные предприятия региона будут вынуждены прекратить работу в выходные, поскольку нет "исходных материалов". "Большие компании региона очень обеспокоены, поскольку начинает не хватать материалов, они хотят, чтобы все пришло в норму", - добавила Бланко. Она также осудила действия мэра Кадиса Хосе Марии Гонсалеса (Кичи) за его поддержку протестующих. В пятницу он вновь вышел к рабочим и обратился к ним с речью, в которой поддержал их действия, когда колонна бастующих подошла к мэрии.Студенты Кадиса сообщили, что проведут забастовку 23 ноября – в поддержку рабочих.Бессрочная забастовка сотрудников сталелитейного сектора в Кадисе, которые работают с такими крупными расположенными здесь компаниями, как Navantia, Dragados, Airbus, Alestis, Acerinox, началась 16 ноября. Протестующие строят баррикады, блокируют подъезды к заводам, происходят столкновения с полицией. Основное требование - повышение зарплат на уровень инфляции и дополнительные выплаты за вредные условия работы.
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в мире, испания, андалусия, airbus
17:53 19.11.2021
 
В Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов

В испанской провинции Кадис произошли столкновения на акции протеста металлургов

© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанкСотрудники полиции испании
Сотрудники полиции испании - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Изабель Инфантес
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МАДРИД, 19 ноя – РИА Новости. Бессрочная забастовка испанских металлургов, продолжающаяся уже четвертый день в провинции Кадис на юге страны, вновь вылилась в столкновения с полицией, сообщает издание Voz de Cadiz.
Протестующие перекрыли ряд улиц Кадиса, столицы одноименной провинции, а также мост Конституции, связывающий муниципалитет Пуэрто-Реаль, где расположены заводы, и город.
На место были стянуты полицейские подразделения, в представителей правоохранительных органов летели камни, те ответили резиновыми пулями. Митингующие также устроили сидячую забастовку на центральном проспекте города. Движение в городе вновь – как и в четверг – было частично парализовано.
Продолжающиеся переговоры профсоюзов и властей пока не принесли результатов. Советник по занятости правительства Андалусии Росио Бланко заявила, что власти "надеются, что будет соглашение, потому что оно должно быть". "Ни одна бессрочная забастовка не бывает вечной", - сказала она.
Политик также сообщила, что все крупные промышленные предприятия региона будут вынуждены прекратить работу в выходные, поскольку нет "исходных материалов". "Большие компании региона очень обеспокоены, поскольку начинает не хватать материалов, они хотят, чтобы все пришло в норму", - добавила Бланко. Она также осудила действия мэра Кадиса Хосе Марии Гонсалеса (Кичи) за его поддержку протестующих. В пятницу он вновь вышел к рабочим и обратился к ним с речью, в которой поддержал их действия, когда колонна бастующих подошла к мэрии.
Студенты Кадиса сообщили, что проведут забастовку 23 ноября – в поддержку рабочих.
Бессрочная забастовка сотрудников сталелитейного сектора в Кадисе, которые работают с такими крупными расположенными здесь компаниями, как Navantia, Dragados, Airbus, Alestis, Acerinox, началась 16 ноября. Протестующие строят баррикады, блокируют подъезды к заводам, происходят столкновения с полицией. Основное требование - повышение зарплат на уровень инфляции и дополнительные выплаты за вредные условия работы.
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