https://ria.ru/20211119/ispaniya-1759590183.html

Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов

Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов - РИА Новости, 19.11.2021

Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов

Власти Испании рассматривают возможность введения паспортов вакцинации для посещения баров и ночных клубов, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T06:34

2021-11-19T06:34

2021-11-19T06:34

туризм

вакцинация

испания

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наварра

страна басков

туризм

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Испании рассматривают возможность введения паспортов вакцинации для посещения баров и ночных клубов, сообщает The Sun.Несмотря на то, что иммунизация населения в стране проходит успешно (полностью привиты 79 процентов жителей), число заболевших COVID-19 все равно растет. По данным El Pais, в Испании зарегистрировано 88,6 случаев заражения на 100 тысяч человек за 14 дней."Это намного ниже, чем в других сильно пострадавших от пандемии странах, как Германия и Бельгия, но всплеск все же вызвал опасения", — пишет издание.Поэтому некоторые регионы Испании, такие как Наварра и Страна Басков, хотят пускать в бары и ночные клубы только обладателей "вакцинного паспорта", который подтверждает наличие у его владельца прививки от коронавируса.

https://ria.ru/20211118/germaniya-1759457466.html

испания

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страна басков

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вакцинация, испания, здоровье, новости - туризм, наварра, страна басков, туризм, коронавирус covid-19