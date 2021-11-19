https://ria.ru/20211119/ispaniya-1759590183.html
Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов
Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов - РИА Новости, 19.11.2021
Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов
Власти Испании рассматривают возможность введения паспортов вакцинации для посещения баров и ночных клубов, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T06:34
2021-11-19T06:34
2021-11-19T06:34
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Испании рассматривают возможность введения паспортов вакцинации для посещения баров и ночных клубов, сообщает The Sun.Несмотря на то, что иммунизация населения в стране проходит успешно (полностью привиты 79 процентов жителей), число заболевших COVID-19 все равно растет. По данным El Pais, в Испании зарегистрировано 88,6 случаев заражения на 100 тысяч человек за 14 дней."Это намного ниже, чем в других сильно пострадавших от пандемии странах, как Германия и Бельгия, но всплеск все же вызвал опасения", — пишет издание.Поэтому некоторые регионы Испании, такие как Наварра и Страна Басков, хотят пускать в бары и ночные клубы только обладателей "вакцинного паспорта", который подтверждает наличие у его владельца прививки от коронавируса.
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вакцинация, испания, здоровье, новости - туризм, наварра, страна басков, туризм, коронавирус covid-19
Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов
Из-за COVID-19 в Испании хотят ввести вакцинные паспорта для баров и клубов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Власти Испании рассматривают возможность введения паспортов вакцинации для посещения баров и ночных клубов, сообщает
The Sun.
Несмотря на то, что иммунизация населения в стране проходит успешно (полностью привиты 79 процентов жителей), число заболевших COVID-19 все равно растет. По данным El Pais, в Испании зарегистрировано 88,6 случаев заражения на 100 тысяч человек за 14 дней.
"Это намного ниже, чем в других сильно пострадавших от пандемии странах, как Германия и Бельгия, но всплеск все же вызвал опасения", — пишет издание.
Поэтому некоторые регионы Испании, такие как Наварра и Страна Басков, хотят пускать в бары и ночные клубы только обладателей "вакцинного паспорта", который подтверждает наличие у его владельца прививки от коронавируса.