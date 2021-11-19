https://ria.ru/20211119/ipoteka-1759840216.html

Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью региональной ипотеки

Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью региональной ипотеки - РИА Новости, 19.11.2021

Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью региональной ипотеки

Почти 100 семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:12

2021-11-19T16:12

2021-11-19T16:12

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ипотека

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1920x0_80_0_0_ef2fa5f91c6249649b7eedf60a7bcc95.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Почти 100 семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки, сообщает пресс-служба губернатора."С начала года 94 семьи воспользовались льготной программой кредитования. Больше всего ипотечных займов предоставили жителям городов Новый Уренгой, Губкинский и Салехард", - говорится всообщении.Пресс-служба уточняет, что каждую четвертую ипотеку взял медицинский работник."Кроме медработников, региональная программа традиционно востребована работниками бюджетной сферы и семьями с двумя и более несовершеннолетними детьми. В последнее время наблюдается интерес на получение ипотечного займа со стороны граждан, проживающих в аварийном жилье", – приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Ямальская ипотечная компания" Светланы Гришан.Возможностями льготной ипотеки также могут воспользоваться те, кому особенно нужна поддержка, это молодые семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. В льготном списке - работники бюджетной сферы ЯНАО, медработники, ветераны боевых действий и молодые ученые.Власти отмечают, что льготная ипотека – дополнительный инструмент для решения задачи по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья, поставленной губернатором округа Дмитрием Артюховым. Владельцы аварийного жилья, подходящие под условия программы, могут получить не только компенсацию, но и приобрести новое жилье с помощью льготной региональной ипотеки.Марина Сайтбурханова воспользовалась программой для работников бюджетной сферы, а также получила льготный ипотечный кредит. Сейчас она ожидает новоселье в одной из новостроек Салехарда."Сложностей по подаче заявления по программе не возникало. Все очень быстро и легко. Эмоции, конечно, зашкаливают! Уже хочется быстрее заехать, начать ремонт, все обустраивать. Новая квартира - однокомнатная, 32 квадрата. Большая комната и кухня, места хватит", - цитирует Сайтбурханову пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/yanao-1759118519.html

https://ria.ru/20211112/natsproekt-1758765598.html

https://ria.ru/20211117/gaz-1759521331.html

https://ria.ru/20211115/yamal-1759201206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ипотека, россия