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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211119/ipoteka-1759840216.html
Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью региональной ипотеки
Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью региональной ипотеки - РИА Новости, 19.11.2021
Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью региональной ипотеки
Почти 100 семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:12
2021-11-19T16:12
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ипотека
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Почти 100 семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки, сообщает пресс-служба губернатора."С начала года 94 семьи воспользовались льготной программой кредитования. Больше всего ипотечных займов предоставили жителям городов Новый Уренгой, Губкинский и Салехард", - говорится всообщении.Пресс-служба уточняет, что каждую четвертую ипотеку взял медицинский работник."Кроме медработников, региональная программа традиционно востребована работниками бюджетной сферы и семьями с двумя и более несовершеннолетними детьми. В последнее время наблюдается интерес на получение ипотечного займа со стороны граждан, проживающих в аварийном жилье", – приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Ямальская ипотечная компания" Светланы Гришан.Возможностями льготной ипотеки также могут воспользоваться те, кому особенно нужна поддержка, это молодые семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. В льготном списке - работники бюджетной сферы ЯНАО, медработники, ветераны боевых действий и молодые ученые.Власти отмечают, что льготная ипотека – дополнительный инструмент для решения задачи по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья, поставленной губернатором округа Дмитрием Артюховым. Владельцы аварийного жилья, подходящие под условия программы, могут получить не только компенсацию, но и приобрести новое жилье с помощью льготной региональной ипотеки.Марина Сайтбурханова воспользовалась программой для работников бюджетной сферы, а также получила льготный ипотечный кредит. Сейчас она ожидает новоселье в одной из новостроек Салехарда."Сложностей по подаче заявления по программе не возникало. Все очень быстро и легко. Эмоции, конечно, зашкаливают! Уже хочется быстрее заехать, начать ремонт, все обустраивать. Новая квартира - однокомнатная, 32 квадрата. Большая комната и кухня, места хватит", - цитирует Сайтбурханову пресс-служба.
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общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ипотека, россия
16:12 19.11.2021
 
Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью региональной ипотеки

Почти 100 ямальских семей приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Почти 100 семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки, сообщает пресс-служба губернатора.
"С начала года 94 семьи воспользовались льготной программой кредитования. Больше всего ипотечных займов предоставили жителям городов Новый Уренгой, Губкинский и Салехард", - говорится всообщении.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 14:14В России
В ЯНАО за девять месяцев оформили ипотечные кредиты на 32 миллиарда
Пресс-служба уточняет, что каждую четвертую ипотеку взял медицинский работник.
"Кроме медработников, региональная программа традиционно востребована работниками бюджетной сферы и семьями с двумя и более несовершеннолетними детьми. В последнее время наблюдается интерес на получение ипотечного займа со стороны граждан, проживающих в аварийном жилье", – приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Ямальская ипотечная компания" Светланы Гришан.
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12 ноября, 15:23Ямало-Ненецкий автономный округ
ЯНАО стал одним из лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта
Возможностями льготной ипотеки также могут воспользоваться те, кому особенно нужна поддержка, это молодые семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. В льготном списке - работники бюджетной сферы ЯНАО, медработники, ветераны боевых действий и молодые ученые.
Власти отмечают, что льготная ипотека – дополнительный инструмент для решения задачи по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья, поставленной губернатором округа Дмитрием Артюховым. Владельцы аварийного жилья, подходящие под условия программы, могут получить не только компенсацию, но и приобрести новое жилье с помощью льготной региональной ипотеки.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 17:53Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямальцам будут компенсировать часть затрат по догазификации
Марина Сайтбурханова воспользовалась программой для работников бюджетной сферы, а также получила льготный ипотечный кредит. Сейчас она ожидает новоселье в одной из новостроек Салехарда.
"Сложностей по подаче заявления по программе не возникало. Все очень быстро и легко. Эмоции, конечно, зашкаливают! Уже хочется быстрее заехать, начать ремонт, все обустраивать. Новая квартира - однокомнатная, 32 квадрата. Большая комната и кухня, места хватит", - цитирует Сайтбурханову пресс-служба.
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15 ноября, 21:28Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале реализуется программа по обновлению автобусного парка
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ИпотекаРоссия
 
 
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