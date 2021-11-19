https://ria.ru/20211119/insult-1759856466.html
"Здоровые" продукты оказались способными вызвать инсульт
Назван "здоровый" продукт, способный вызвать инсульт - РИА Новости, 19.11.2021
"Здоровые" продукты оказались способными вызвать инсульт
Специалисты американского медицинского портала Home care assistance назвали способ значительно снизить риск инсульта, пишет Express. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:10
2021-11-19T17:10
2021-11-19T17:20
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Специалисты американского медицинского портала Home care assistance назвали способ значительно снизить риск инсульта, пишет Express.В материале объясняется, что вероятность этого нарушения существенно повышается у тех, кто потребляет много соли. Эта приправа задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению кровяного давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний."Продукты, прошедшие технологическую обработку, такие как консервированные супы, содержат слишком много соли", — предупредили эксперты.Специалисты также призвали ограничить потребления консервированных супов и делать выбор в пользу таковых с меньшим содержанием соли. Кроме того, лучше самостоятельно готовить блюда, используя полезные ингредиенты, подчеркивается в статье.В публикации также говорится, что кровоизлияния в мозг достаточно редки у людей младше 40 лет. У этой возрастной группы чаще всего инсульты оказываются следствием слишком высокого давления. Симптомы такого состояния различаются, но один из главных — изменение выражения лица, появление асимметрии. Человек не может улыбнуться, кроме того, может опуститься уголок губ или глаза с одной стороны. Кроме того, возможны нарушения речи и сознания, осложняется двигательная функция: пациент может не суметь поднять сразу обе руки или удержать их на весу.
https://ria.ru/20211111/pripravy-1758665744.html
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общество, здоровье - общество
17:10 19.11.2021 (обновлено: 17:20 19.11.2021)
Назван "здоровый" продукт, способный вызвать инсульт
Американские врачи назвали "полезный" продукт, способный вызвать инсульт
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Специалисты американского медицинского портала Home care assistance назвали способ значительно снизить риск инсульта, пишет Express
.
В материале объясняется, что вероятность этого нарушения существенно повышается у тех, кто потребляет много соли. Эта приправа задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению кровяного давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
"Продукты, прошедшие технологическую обработку, такие как консервированные супы, содержат слишком много соли", — предупредили эксперты.
Специалисты также призвали ограничить потребления консервированных супов и делать выбор в пользу таковых с меньшим содержанием соли. Кроме того, лучше самостоятельно готовить блюда, используя полезные ингредиенты, подчеркивается в статье.
В публикации также говорится, что кровоизлияния в мозг достаточно редки у людей младше 40 лет. У этой возрастной группы чаще всего инсульты оказываются следствием слишком высокого давления. Симптомы такого состояния различаются, но один из главных — изменение выражения лица, появление асимметрии. Человек не может улыбнуться, кроме того, может опуститься уголок губ или глаза с одной стороны. Кроме того, возможны нарушения речи и сознания, осложняется двигательная функция: пациент может не суметь поднять сразу обе руки или удержать их на весу.